The Eternals: Salma Hayek in arrivo nel cast?

Salma Hayek sarebbe in trattative con Marvel per unirsi al cast di The Eternals, film in arrivo nella Fase 4 dell'MCU.

La star messicana Salma Hayek sarebbe in trattative per recitare in The Eternals. Il suo ruolo, al momento, sarebbe ancora top secret così come i dettagli del cinecomic che verrà lanciato, con molta probabilità, nel corso del panel Marvel al San Diego comic-con a luglio.

Se verrà confermata la sua presenza, Salma Hayek potrebbe affiancare i colleghi Richard Madden e Kumail Nanjiani nel film diretto da Chloe Zhao. Altrettanto avvolta nel mistero la presenza, in The Eternals della star Angelina Jolie, annunciata mesi fa e mai confermata da Marvel.

The Eternals, basato sul fumetto di Jack Kirby creato nel 1976, segue le avventure di una razza di esseri potentissimi, quasi immortali, noti come Eternals. Il film dovrebbe essere uno dei pilastri della lineup dell Fase 4 dell'MCU, ancora tutta da scoprire.