Eternals, il film Marvel chiarirà alcuni aspetti di Avengers: Endgame?

Eternals, il prossimo kolossal cosmico della Marvel, in uscita a fine anno, potrebbe chiarire alcune questioni in sospeso dopo Avengers: Endgame. È l'ipotesi del sito americano Screen Rant, sulla base della sinossi ufficiale del film che parla proprio del quarto lungometraggio degli Avengers e delle sue conseguenze, tra cui una tragedia inattesa che spingerà gli Eterni - una razza aliena immortale creata dai Celestiali - a uscire allo scoperto dopo 7000 anni di presenza anonima sulla Terra.

Quali aspetti di Avengers: Endgame potrebbe quindi chiarire Eternals? Screen Rant tira in ballo la questione dei viaggi nel tempo, chiedendosi se qualche malintenzionato sia in grado di impossessarsi della tecnologia usata dagli Avengers, e rimane anche l'incognita delle realtà alternative, elemento che farà parte della Fase 4 in generale (la miniserie Loki racconterà le gesta di una versione alternativa del personaggio, fuggito con il Tesseract dopo la battaglia di New York).

Ma la questione più importante, e forse anche la più plausibile da affrontare in questa sede dato il suo rapporto di parentela con i protagonisti, è il destino di Thanos (un Eterno il cui aspetto fisico è dovuto al gene dei Devianti, controparte malvagia dei nostri eroi). Il folle dittatore alieno è infatti morto due volte lo scorso anno: ucciso da Thor dopo gli eventi di Avengers: Infinity War e poi annientato da Tony Stark quando quest'ultimo si è sacrificato per distruggere una volta per tutte l'armata del Titano. Come però spiegato nel quarto film degli Avengers (e chiarito esplicitamente in una scena tagliata), le Gemme dell'Infinito non possono riportare in vita i morti, ragion per cui Bruce Banner era riuscito a far tornare solo gli individui eliminati tramite l'uso delle Gemme e non Natasha Romanoff, morta sul pianeta Vormir. Pertanto, il Thanos del 2014, arrivato nel 2023 tramite viaggio nel tempo e poi annientato grazie alle Gemme, potrebbe in teoria tornare a fare danni, ed è un dettaglio sul quale il debutto cinematografico degli Eterni potrebbe soffermarsi. La risposta, forse, in autunno.