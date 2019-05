The Eternals: Keanu Reeves sarà il villain del cinecomic Marvel?

Keanu Reeves potrebbe interpretare il villain del cinecomic Marvel The Eternals, in arrivo nella fase 4 dell'MCU.

Nuovi rumor sul casting di The Eternals vorrebbero Keanu Reeves nel ruolo del villain del cinecomic Marvel. Con lui anche l'inglese Charlie Hunnam starebbe per entrare a far parte del team.

John Wick 3 - Parabellum: una foto del film

Da tempo Keanu Reeves e Marvel si corteggiando a vicenda. Mesi fa Reeves si è reso disponibile per il ruolo di Wolverine e adesso le voci di corridoio suggerirebbero che è prossimo all'ingaggio per il ruolo di Druig, personaggio assetato di potere che nei fumetti si scontra spesso col cugino Ikaris e talvolta con Thor. Nel presente, Druig è un agente del KGB in Russia. I suoi poteri includono forza e velocità sovrumane, resistenza, invulnerabilità e la capacità di proiezioni di energia. Drug è dotato di un intelletto geniale ed è abile nel combattimento corpo a corpo.

John Wick 3: Parabellum, una scena del film con Keanu Reeves

Se confermato, Keanu Reeves affiancherà Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Richard Madden, che dovrebbe interpretare Ikaris. Le anticipazioni indicherebbero Matthew Rhys in un piccolo ruolo, quello del giovane Odino, mentre Charlie Hunnam dovrebbe comparire in un cameo che lo vedrà impegnato sul set solo per tre giorni.

The Eternals, diretto da Chloe Zhao, dovrebbe essere annunciato nel corpo dell'estate come uno dei titoli compresi nella Fase 4 dell'MCU.

Da oggi Keanu Reeves è nei cinema con John Wick 3: Parabellum, terzo capitolo della popolare saga di John Wick, qui trovate la nostra recensione di John Wick 3: Parabellum.