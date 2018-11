The Eternals: il fratello di Thanos apparirà nel film?

Per adesso Avengers 4 rimane avvolto nel mistero. Qualche dettaglio in più lo conosceremo al momento dell'uscita del trailer, che alcuni rumors vorrebbero diffuso nel corso del Black Friday. Nel frattempo l'attenzione si concentra sul futuro del Marvel Cinematic Universe, in particolare su The Eternals di cui si sa al momento ben poco. Adesso, però, Voci di corridoio darebbero per certa nel film la presenza del fratello di Thanos.

Secondo i primi rumor The Eternals racconterà la storia di un'antica razza di umani con straordinari poteri creata dai Celestials, che proteggono il nostro mondo. Sembra che il villain del film sarà Druig, nella pellicola compariranno inoltre (sotto altri nomi) Ikaris, Sprite, Elysisus, Gilgamesh, Makkari, Sersi, Thena, Zuras, Starfox e forse Hercules. Starfox, Eros dei Titani, altri non è se non il fratello di Thanos, dotato della capacità di stimolare i centri del piacere di coloro che gli si avvicinano.

A dirigere The Eternals sarà la regista indie Chloe Zhao, il film dovrebbe arrivare nei cinema nel corso del 2020.

