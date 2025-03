The Electric State: il Funko Pop di Millie Bobby Brown mette d'accordo tutti dopo le polemiche sul look

A celebrare l'arrivo su Netflix il 14 marzo del nuovo dei fratelli Russo, l'avventuroso The Electric State, ci ha pensato Funko Pop con l'arrivo dei pupazzi da collezione con le fattezze dei protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt oltre ad alcune delle creature robotiche che popolano il film.

Diretto da Anthony e Joe Russo, e interpretato dalle superstar Millie Bobby Brown e Chris Pratt, il film è liberamente ispirato all'omonimo libro illustrato pubblicato nel 2018. Ambientato in un passato immaginario, ma futuristico, dove umani e robot coesistono, The Electric State racconta la storia di Michelle, adolescente orfana che intraprende un viaggio attraverso l'Ovest americano alla ricerca del fratello scomparso. Nel corso del cammino, la giovane si imbatte in un eccentrico vagabondo di nome Keats con cui stringe un'alleanza.

Sullo store ufficiale funkoeurope.com sono arrivati i Funko Pop! dedicati ai principali protagonisti del film, coloratissimi e ricchi di dettagli che li rendono somiglianti alle loro versioni in carne ed ossa, per la gioia dei fan di Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown sulla cresta dell'onda

La recensione di The Electric State ci introduce nel folle universo futuristico creato dai fratelli Russo. I cineasti hanno scommesso sulla presenza di Millie Bobby Brown, diva del momento grazie alla sua partecipazione alla serie di culto Stranger Things, di cui si attende l'uscita della quinta e ultima stagione, e della saga di Enola Holmes.

Proprio la giovane attrice di recente è finita nell'occhio del ciclone per via dei look troppo adulti sfoggiati durante le premiere di The Electric State. L'attrice inglese ha risposto per le rime alle critiche in un video pubblicato sul suo account Instagram accusando i media di bullismo.