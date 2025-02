Millie Bobby Brown, il nuovo look platinato scatena il dibattito: "Una bellissima 41enne"

Molti utenti di X hanno notato il look troppo maturo di Millie Bobby Brown alla premiere di The Electric State, criticando le sue scelte di stile.

Continua a far discutere il look di Millie Bobby Brown. L'interprete di Stranger Things si è presentata sul red carpet della sua nuova fatica, il film Netflix The Electric State, a fianco del marito Jake Bongiovi, sfoggiando un aspetto decisamente "adulto". Capelli color platino raccolti in uno chignon, abito da sirena dorato di Annie's Ibiza, l'attrice dimostrava molto più dei suoi 21 anni tanto che c'è chi l'ha definita "una bellissima 41 enne".

In molti hanno storto il naso criticando sui social media un look troppo maturo e questa non è la prima volta per la giovane attrice inglese, le cui scelte di stile sono state messe in discussione spesso negli ultimi tempi.

Un utente di X ha scritto: "Quando è diventato di moda avere 21 anni, ma dimostrarne 45?" Un altro l'ha sarcasticamente definita una "bellissima 41enne", mentre un terzo ha chiesto: "Come mai dimostra più di 30 anni???"_

Nella pioggia di critiche si legge "Non sembra una 21enne, qualcuno le ha insegnato un diverso tipo di trucco. Sembra che abbia circa 30 anni". Cattivissimo, un altro utente chiosa: "Come fa qualcuno a sembrare cinquantenne quando ha solo 21 anni?"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'aspetto di Millie Bobby Brown passato ai raggi X

Attendiamo di rivedere per l'ultima volta Millie Bobby Brown nei panni di Eleven nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, in arrivo su Netflix nei prossimi mesi.

Nel frattempo, l'attrice si prepara al debutto del suo nuovo film, The Electric State, su Netflix dal 14 marzo. Ma il suo aspetto finisce nel mirino dei media, tanto che il Daily Mail ha addirittura interpellato un chirurgo plastico ad alimentare le speculazioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il consulente Dr. Paul Banwell ha notato che gli zigomi di Millie Bobby Brown sembrano più alti e le labbra più carnose, attibuendo il cambiamento all'uso di filler. Tuttavia, ha specificato come qualsiasi potenziale intervento non ha alterato il suo aspetto, come affermavano i più critici.

Il dottor Banwell ha anche sottolineato che i cambiamenti sul suo viso potrebbero essere semplicemente dovuti al naturale invecchiamento. Ha spiegato che man mano che le persone maturano, la loro struttura ossea e la forma del viso si evolvono naturalmente, soprattutto durante il passaggio dall'infanzia all'età adulta.