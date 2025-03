Millie Bobby Brown, la risposta alle critiche al suo nuovo look: "Questo non è giornalismo, è bullismo"

Millie Bobby Brown ha risposto ai commenti online sul suo nuovo look biondo, rispedendo al mittente le critiche di coloro che ritengono dimostri di più dei suoi 21 anni.

L'attrice di Stranger Things, che in passato aveva già parlato pubblicamente delle frasi inopportune ricevute sul proprio aspetto in passato, ha ricondiviso un post sull'argomento nelle proprie storie.

La risposta di Millie Bobby Brown agli hater

La star ha condiviso lo screenshot di un articolo di British Vogue, intitolato "A nessuno importa quanti anni pensi che Millie Bobby Brown dimostri", aggiungendo un semplice 'Grazie'.

Millie Bobby Brown e Chris Pratt in The Electric State

Nel pezzo di Morgan Fargo, la giornalista di British Vogue ha scritto: "L'ossessione per le donne e la loro età è una forma di misoginia. Inoltre, è noiosa".

Successivamente ha diffuso un video di quasi tre minuti in cui spiega cosa si provi a essere sotto i riflettori fin dall'età di 10 anni per via del suo lavoro. "Sono cresciuta di fronte al mondo e per qualche motivo le persone non riescono a crescere con me", ha detto. "Invece, si comportano come se dovessi rimanere congelata nel tempo, come se dovessi ancora avere lo stesso aspetto della prima stagione di Stranger Things e, poiché non è così, ora sono un bersaglio".

Brown ha letto i titoli di quattro recenti storie su di lei che si concentravano sul suo aspetto, e ha anche nominato i giornalisti che le avevano scritte. Ha aggiunto che le storie non erano "giornalismo, questo è bullismo".

Poi ha aggiunto: "Il fatto che adulti passino il loro tempo a sezionare il mio viso, il mio corpo, le mie scelte, è inquietante, e il fatto che alcuni di questi articoli siano scritti da donne rende la cosa ancora peggiore. Parliamo sempre di sostenere e incoraggiare le giovani donne, ma quando si arriva al dunque, sembra molto più facile semplicemente demolirle per fare clic".

Il nuovo look di Millie Bobby Brown

L'attrice ha modificato il proprio look per il suo nuovo film The Electric State. Molti fan hanno supportato Brown, inviandole complimenti per il suo nuovo aspetto e nell'ultima intervista, la star ha mostrato stupore per l'attenzione suscitata.

"Non pensavo davvero che alla gente importasse così tanto dei miei capelli" ha spiegato Brown "E poi ho capito che è diventato un vero e proprio argomento di discussione".

Millie Bobby Brown in una scena di Stranger Things

Millie Bobby Brown tornerà presto nel ruolo di Undici nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, al fianco di Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Joey Keery, Maya Hawke, Natalia Dyer, David Harbour nei panni dello sceriffo Jim Hopper e Winona Ryder nel ruolo della madre di Will, Joyce Byers.