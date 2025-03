The Electric State: il film con Millie Bobby Brown ha un prequel segreto accessibile agli utenti Netflix

L'avventura del film diretto dai fratelli Russo non si esaurisce su Netflix, ma per gli utenti c'è una sorpresa che permetterà loro di esplorare un universo in espansione.

L'accoglienza della critica non è stata delle migliori, ma Netflix ha scommesso sull'universo di The Electric State non limitandosi al film disponibile in streaming. L'avventura sci-fi interpretata dalle star Millie Bobby Brown e Chris Pratt avrebbe, infatti, un prequel segreto accessibile solo agli utenti Netflix.

Come anticipa la recensione di The Electric State, Michelle (Millie Bobby Brown) decide di intraprendere un pericoloso viaggio attraverso una versione apocalittica degli Stati Uniti con un robot che crede sia alimentato dal fratello morto. In questa versione futuristica degli anni '90, i robot sono stati messi fuorilegge dopo una rivolta fallita. Mentre viaggiano insieme, lei scopre maggiori informazioni sulla misteriosa scomparsa del fratello e si imbatte in un eccentrico vagabondo (Chris Pratt) che la affiancherà nel cammino.

Ad alimentare le polemiche sulla qualità del film ci ha pensato il budget stratosferico che si aggirerebbe sui 320 milioni di dollari. Ma Netflix non si ferma qui, lo streamer, Netflix ha annunciato un gioco per dispositivi mobili anticipando che che il film "racconta solo metà della storia".

Millie Bobby Brown e Chris Pratt in una scena

The Electric State: Kid Cosmo fungerà da prequel

The Electric State è ambientato dopo la rivolta fallita dei robot, mentre il prequel game Kid Cosmo, realizzato in collaborazione con AGBO e BUCK Games, riporta i fan indietro nel tempo, prima che i robot tentassero la rivolta, quando erano compagni fidati. Il gioco per dispositivi mobili funge essenzialmente da prequel del film.

Millie Bobby Brown e i suoi amici robot ad armi spianate

Netflix ha descritto il gameplay come un mix di "narrazione basata sui personaggi" e "giochi classici" che ricorderà ai giocatori l'era del Nintendo Game Boy. I giocatori potranno scegliere di calarsi nei panni di Michelle e Chris e del fratello di lei perduto, all'epoca in cui i robot erano servitori leali. I giocatori esploreranno la loro relazione e vivranno eventi che riportano i fan all'epoca del film. L'ambientazione negli anni '80 sarà particolarmente gradita agli appassionati di giochi retrò.

Kid Cosmo vedrà i giocatori impegnati ad aiutare il robot giallo a riparare una nave spaziale che ha fatto precipitare su Marte. Ciò include combattere robot malvagi e risolvere misteri nel mondo che li circonda. Ci saranno anche "frequenti scambi" tra Michelle e Chris che aiuteranno a ricostruire il loro passato man mano che il gioco procede. Molte di queste scene sono ispirate alle immagini della graphic novel su cui si basa il film. C'è anche una componente collegata al gadget di Chris Pratt, il PX-1, che trasforma i telefoni in una console retrò.

The Electric State: Kid Cosmo è disponibile gratuitamente negli store per dispositivi mobili. È richiesta l'iscrizione a Netflix.