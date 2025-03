Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things svela il suo vero nome: "Non l'ho mai detto a nessuno"

A quanto pare Millie Bobby Brown non è il vero nome della protagonista di Stranger Things. In un colpo di scena davvero inaspettato, l'attrice ha rivelato il suo vero nome e non è quello con cui tutti l'abbiamo conosciuta.

La star ha svelato la verità sul suo vero secondo nome durante un'intervista con Buzzfeed UK insieme al collega Chris Pratt nel corso della campagna promozionale per The Electric State, il nuovo film Netflix dei fratelli Russo in uscita il 14 marzo prossimo.

"Il mio secondo nome è Bonnie", ha rivelato Brown. Pratt, sorpreso, ha quindi cercato di chiarire il nome completo dell'attrice: "Millie Bobby Bonnie Brown?", ha chiesto. "No, non è Bobby. È Millie Bonnie Brown", ha risposto lei. "Non l'ho mai detto a nessuno. L'hai sentito qui per la prima volta!". Pratt, ancora sbalordito, chiese: "Il tuo secondo nome è Bonnie? Ma l'hai appena cambiato in Bobby per...". L'attrice ha chiarito di averlo scelto come nome d'arte per il suo lavoro.

Qual è il nome legale completo dell'attrice?

The Electric State: Millie Bobby Brown e Chris Pratt alla premiere di Madrid del film netflix

Naturalmente, il suo recente matrimonio con Jake Bongiovi (il figlio di Jon Bon Jovi) complica ulteriormente il suo nome, poiché in un post su Instagram di agosto ha lasciato intendere di aver preso il cognome del marito. Ma il nome nel post era "Millie Bobby Brown Bongiovi", il che suggerisce che non sta abbandonando il suo cognome originale.

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown in un'immagine

Date queste due successive rivelazioni, sembra che il nome legale completo dell'attrice sia ora Millie Bonnie Brown Bongiovi. Entertainment Weekly ha contattato i rappresentanti della Brown per avere chiarimenti.

La Brown ha concluso le riprese dell'ultima stagione di Stranger Things a dicembre e ha celebrato questo traguardo con un commovente post su Instagram. "Il diploma non dovrebbe portare sollievo, come se si fosse felici di lasciarsi alle spalle gli insegnanti e i compagni di classe? Io no", ha detto in un video. "Non sono affatto pronta a lasciarvi. Amo ognuno di voi e porterò per sempre con me i ricordi e i legami che abbiamo creato insieme come famiglia".