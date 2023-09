The Curse: Emma Stone nel teaser della serie parodia con Benny Safdie

Emma Stone and Nathan Fielder al centro del teaser della serie The Curse, targata A24 e prodotta da Showtime. La serie creata da Nathan Fielder e Benny Safdie nasce come parodia degli show HGTV e racconta le vicende di un coppia, interpretata da Natham Fielder ed Emma Stone, che compra e rivende case trasformandole in luoghi abitativi eco-compatibili per gli abitanti della cittadina di Española, in New Mexico, per un reality show supervisionato da un produttore costretto a fare i conti con i propri demoni (Benny Safdie). Nonostante la grande occasione, per la coppia che cerca di avere un figlio non tutto è rose e fiori. Il duo presto si troverà ad affrontare una misteriosa maledizione che "disturberà la loro relazione".

Emma Stone: i migliori film della star di La La Land

All'interno dello show verranno trattati temi attuali, dal razzismo alle discriminazioni di classe ed economiche.

I primi tre episodi di The Curse saranno presentati in anteprima al New York Film Festival, che si terrà dal 29 settembre al 15 ottobre. Oltre a Stone, Fielder e Safdie, la serie vede protagonisti anche Barkhad Abdi, Corbin Bernsen e Constance Shulman.