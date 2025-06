La serie preferita di Christopher Nolan, in streaming su Prime Video, è: "Diversa da qualsiasi altra"

Christopher Nolan ha sorpreso tutti svelando che la sua serie TV preferita è The Curse, una black comedy surreale e disturbante firmata da Nathan Fielder e Benny Safdie, con Emma Stone. Lo show unisce maledizioni e crisi esistenziali, e ha conquistato il regista di Oppenheimer a quanto pare ancora prima del finale.

Christopher Nolan e "The Curse": la serie maledetta che non ti aspetti

Christopher Nolan non è certo nuovo agli enigmi narrativi, ma nessuno si aspettava che la sua serie TV del cuore fosse The Curse, una commedia un po' oscura creata da Nathan Fielder e Benny Safdie. Eppure è proprio così: il regista britannico, durante un Q\&A con gli autori, ha dichiarato che la serie di The Curse, disponibile in streaming su Prime Video, è "una serie incredibile, diversa da qualsiasi cosa abbia mai visto in televisione. Ci sono pochissimi show che arrivano senza alcun precedente. Devi tornare a cose come Twin Peaks, Il prigioniero o The Singing Detective di Dennis Potter: sei in uno spazio incredibile, e non vedo l'ora di vedere il finale." Il paragone con Twin Peaks non è casuale: anche qui la narrazione cambia pelle continuamente, tra toni surreali e deviazioni psicologiche inaspettate, mescolando realtà, disagio e assurdo con precisione millimetrica.

Una scena di The Curse

La trama, all'apparenza semplice, segue la coppia Asher (Nathan Fielder) e Whitney (Emma Stone), alle prese con il programma HGTV Fliplanthropy, che si rivelerà solo una copertura per operazioni gentrificatrici. Quando una bambina lancia una maledizione ad Asher, la sua vita inizia a sgretolarsi. Il matrimonio si incrina, la gravidanza si complica, e i sensi di colpa prendono la forma di sventure surreali.

Nolan ha elogiato anche l'interpretazione di Emma Stone: "Non credo sia uno spoiler dire che, col progredire della serie, può risultare piuttosto esasperante - in modo molto credibile. La sua interpretazione è davvero incredibile. È completamente immersa nel ruolo." È facile capire perché Nolan, maestro dei finali spiazzanti, si sia lasciato sedurre da un'opera così ambiziosa, disturbante e senza compromessi.