Emma Stone, dopo Yorgos Lanthimos porterà al cinema il più grande scandalo nella storia degli scacchi

Dopo il successo di The Curse, Emma Stone, Nathan Fielder e A24 rinnoveranno la loro collaborazione per portare sul grande schermo il mondo spietato degli scacchi.

Lo studio si è aggiudicato i diritti per il film Checkmate, debutto alla regia di Fielder, basato su una proposta editoriale dell'autore Ben Mezrich, le cui opere sono state adattate nei film The Social Network e Dumb Money.

La storia è incentrata su quello che è stato descritto come il "più grande scandalo nella storia degli scacchi", in seguito al controverso testa a testa del 2022 tra i maestri Magnus Carlsen, allora campione del mondo, e Hans Niemann, durante il quale quest'ultimo fu accusato di aver barato.

Emma Stone e Nathan Fielder in The Curse

Dopo una agguerrita competizione in cui diversi studios e streamer hanno mostrato interesse per il progetto, A24 si è accaparrata i diritti grazie a un'offerta a sette cifre. Gli accordi sono ancora in fase di definizione, ma Fielder è attualmente impegnato nella regia, mentre la Stone è a bordo per produrre con il marito e socio Dave McCary sotto la loro casa di produzione Fruit Tree.

Emma Stone bombardata da domande sulle scene di sesso nella conferenza stampa di Kinds of Kindness

Il nuovo film rinnoverà la collaborazione di successo tra Stone, Fielder e A24 dopo la serie di Showtime The Curse, dramma a tinte fosche che si preannuncia come uno dei principali contendenti della stagione degli Emmy. Il progetto sarebbe anche l'ultima mossa della Fruit Tree della Stone, che ha recentemente messo in cantiere un film senza titolo per la Universal diretto da McCary.

Proprio oggi, infine, Emma Stone è di nuovo nelle sale di tutto il mondo con Kinds of Kindness, (potete recuperare la nostra recensione) film che la vede diretta per la terza volta consecutiva da Yorgos Lanthimos, dopo i successi ottenuti con i precedenti La favorita e, sopratutto, Povere Creature!, con cui l'attrice ha portato a casa il suo secondo Oscar dopo quello ottenuto per La La Land.