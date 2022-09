The Crown: la Regina Elisabetta II guardava la serie Netflix ogni domenica

La Regina Elisabetta II sarebbe stata un'assidua spettatrice della serie Netflix The Crown. La conferma arriva dal collaboratore reale della ABC George Jobson, che avrebbe ricevuto l'informazione dal Principe Filippo in persona.

The Crown: un primo piano di Olivia Colman

Durante la copertura live dei funerali della Regina fornita da ABC, il collaboratore reale George Jobson, considerato uno dei principali commentatori reali della Gran Bretagna, ha rivelato che la regina aveva l'abitudine di guardare la serie Netflix ogni domenica sera.

La serie di successo creata da Peter Morgan, incentrata sulla vita della famiglia reale inglese, ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2016 divenendo una delle produzioni seriali più seguite di sempre. In molti si sono chiesti se la famiglia reale avesse mai guardato la serie. Oprah lo ha persino chiesto nella sua intervista del 2021 con il principe Harry e Meghan Markle. Ora abbiamo la conferma definitiva. o spettacolo per morbosa curiosità.

Secondo George Jobson, Elisabetta II era una spettatore abituale, almeno per le prime stagioni. Il principe Filippo gli avrebbe rivelato personalmente la predilezione della defunta sovrana per lo show, anche se Filippo ha cercato di scoraggiare sua moglie dal guardarlo perché sapeva che l'avrebbe irritata.

Nel febbraio 2021, Harry ha ammesso a James Corden di aver visto la serie. "Sono molto più a mio agio con The Crown che con le storie scritte sulla mia famiglia, su mia moglie o su me stesso... Non pretendono di essere una notizia, è una fantasia", ha detto Harry. "Ma è vagamente basato sulla verità. Ovviamente non è rigorosamente accurato, ma... ti dà un'idea approssimativa di quale stile di vita, quali pressioni e di cosa può derivarne."

Harry ha aggiunto che in futuro gli sarebbe piaciuto vedere Damian Lewis nei suoi panni. La quinta stagione di The Crown approderà su Netflix a novembre. La sesta stagione, attualmente in preparazione. sarà l'ultima.