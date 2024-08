The Crown: spin-off in arrivo? Cosa racconteranno dopo il finale

È passato quasi un anno da quando The Crown ha concluso la sua corsa di sei stagioni su Netflix, ma il produttore della serie Andy Harries è convinto che lo streamer potrebbe non aver ancora messo la parola fine alla storia e alla sua esplorazione della famiglia reale britannica.

Parlando con The Media Show della BBC, Harries ha dichiarato che gli spin-off potrebbero rappresentare il futuro di The Crown perché si tratta di "un argomento illimitato" che ha molto potenziale per essere esplorato ulteriormente con ulteriori serie.

Nell'intervista, Harries, che non è solo il produttore esecutivo di The Crown ma anche il fondatore della Left Bank Pictures che l'ha finanziato, ha spiegato che sono stati "fortunati" ad aver concluso un accordo "nel periodo iniziale di Netflix" che ha permesso loro di mantenere i diritti sullo show che, a sua volta, offre loro molte opportunità.

The Crown 6: una scena del finale

"Posso assicurarvi che [l'accordo] è molto, molto vantaggioso e ci dà l'opportunità di pensare a cosa fare ulteriormente con The Crown a un certo punto", ha dichiarato Harries. "È ovviamente un argomento illimitato. Potremmo tornare indietro o continuare. Abbiamo realizzato sei stagioni, raccontato un periodo molto definito di sei decenni, c'è un sacco di potenziale, che a un certo punto, sospetto, torneremo ad affrontare".

The Crown ha coperto la maggior parte del regno della Regina Elisabetta II ed è iniziata poco prima del matrimonio della Principessa Elisabetta e Filippo Mountbatten nel 1947 nella Stagione 1, per poi concludersi nella Stagione 6 con il matrimonio tra il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles. La sesta stagione di The Crown copre in particolare gli anni dal 1997 al 2005, con i primi quattro episodi dedicati alla morte di Diana, Principessa del Galles.

Per quanto riguarda il futuro dello show, l'idea di continuare la storia era già emersa in passato. Il creatore della serie, Peter Morgan, aveva precedentemente indicato che potrebbe essere interessato a un seguito, potenzialmente sotto forma di prequel: "Ho un'idea", aveva dichiarato Morgan lo scorso autunno. "Ma prima devo occuparmi di altre cose. Se dovessi tornare nel mondo di The Crown, sarebbe sicuramente per tornare indietro nel tempo".