Regina Elisabetta II ha saltato un concerto privato di Paul McCartney per vedere Twin Peaks

Dopo la morte della Regina Elisabetta II, che si è spenta nella residenza scozzese di Balmoral all'età di 96 anni, si susseguono le storie divertenti sul privato della longeva reale inglese. Secondo una fonte molto affidabile, la regina sarebbe stata una fan accanita di Twin Peaks tanto da saltare un concerto privato di Paul McCartney per non perdersi lo show.

Sheryl Lee nel pilot de I segreti di Twin peaks

In un'intervista con NME riemersa dopo la morte della Regina Elisabetta, il compositore Angelo Badalamenti, collaboratore di lunga data di David Lynch, ha ricordato a Paul McCartney che la Regina era una fan de [SERIETV=/serietv/i-segreti-di-twin-peaks_680/]I segreti di Twin Peaks[/SERIETV.

Badalamenti ha composto le musiche sia per la serie originale che per il suo revival del 2017, quindi l'ex Beatle ha pensato che si sarebbe divertito nel sapere che il suo lavoro era arrivato a Buckingham Palace. A quanto pare, alla regina era piaciuto così tanto lo show che era disposta a perdere un'esibizione di McCartney alla sua festa di compleanno per guardare la serie tv.

Elisabetta II d'Inghilterra ci lascia: lunga vita alla Regina dei Record

"Quando Twin Peaks stava prendendo il via in tutto il mondo, ho volato con il Concorde a Londra per lavorare con Paul McCartney ad Abbey Road", ha ricordato Badalamenti. "Lui mi ha detto, 'Lascia che ti racconti una storia'. Non molto tempo prima che ci incontrassimo, gli era stato chiesto di esibirsi per la regina per la sua festa di compleanno. E quando l'ha incontrata, ha iniziato a dire: 'Sono onorato di essere qui stasera, Vostra Maestà, e ho intenzione di suonare un po' di musica per voi.' E la Regina ha risposto: 'Mi dispiace, posso 'non restare, sono le otto meno cinque e devo andare a guardare Twin Peaks!"