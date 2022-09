Matt Smith: "Il principe Harry mi ha chiamato nonno dopo aver visto The Crown"

Matt Smith, il quale ora sta riscuotendo grande successo nel suo ruolo di Daemon in House of the Dragon, ha interpretato il principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown, serie Netflix incentrata sulla famiglia reale. L'attore ha rivelato di aver incontrato il principe Harry durante una partita di polo qualche anno fa, e in quell'occasione il reale lo ha chiamato "nonno".

The Crown: Matt Smith nel terzo episodio

Matt Smith, in un'intervista per The Today Show, ha infatti affermato: "Ho incontrato Harry una volta, a polo, si è avvicinato a me e mi ha detto 'Nonno'. Ha guardato lo show! Beh, non posso sapere se lo sta ancora guardando, ma ne ha guardato almeno un po'".

House of the Dragon, Matt Smith chiarisce i commenti sulle scene di sesso: "Rappresentiamo i libri"

Le prime stagioni di The Crown, serie creata da Peter Morgan, seguono la vita della regina Elisabetta (interpretata da Claire Foy) nei primi anni come monarca e come moglie di Filippo.

Al momento Matt Smith sta ricoprendo il ruolo del principe Daemon Targaryen in House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade. Il co-creatore dello show Ryan Condal ha ammesso che è stata proprio la performance dell'attore nel titolo Netflix ad assicurargli il posto nell'opera fantasy: "Ero un grande fan di The Crown, e la performance di Matt in quelle due stagioni mi ha detto tutto ciò che dovevo sapere sull'attore, può scomparire in quei ruoli. Stranamente, il principe Filippo condivide dei tratti con Daemon".