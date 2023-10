The Crown, Peter Morgan: 'Chi ha criticato la serie come Judi Dench e John Major si sentirà uno stupido'

I critici di The Crown, come Judi Dench e John Major, potrebbero sentirsi stupidi dopo la visione dello show. Parola di Peter Morgan, creatore del popolarissimo dramma Netflix.

Morgan ha rivelato di non aver mai lavorato su una produzione che agitasse gli animi come The Crown. Prima dell'uscita della quinta e penultima stagione, lo scorso autunno, Judi Dench aveva accusato la serie di essere ingiustamente crudele e di rasentare il "grezzo sensazionalismo" mentre John Major, 80 anni, ha descritto alcune scene come "assurdità dannose".

Un portavoce di Tony Blair ha dichiarato che una scena in cui il principe Carlo cerca di reclutare l'ex primo ministro come alleato, è "completa e assoluta spazzatura".

In un'intervista con Variety, Peter Morgan ha detto che le voci critiche hanno sempre taciuto dopo l'uscita degli episodi in questione, spiegando:

"Tutte le critiche sull'atteggiamento di The Crown nei confronti dei reali arrivano prima dell'uscita dello show. Nel momento in cui esce e la gente lo guarda, che si tratti di Judi Dench o John Major, tacciono immediatamente. E penso che probabilmente si sentano piuttosto stupidi".

The Crown 5: Elizabeth Debicki nei panni di Diana in una scena della serie

Ieri è stato lanciato il trailer della prima parte della sesta e ultima stagione di The Crown 6, in cui si racconteranno gli anni che vanno dal 1997 al 2005 e sarà divisa in due parti. La prima parte approderà in streaming il 16 novembre e si concentrerà su Diana. La seconda parte sarà presentata in anteprima il 14 dicembre e verterà su Elisabetta e Carlo, mostrando anche il matrimonio del principe con Camilla Parker Bowles (Olivia Williams). Peter Morgan ha smentito le voci che volevano la scena dell'incidente che ha causato la morte di Diana nella serie, dichiarando che non è mai stato nei piani.