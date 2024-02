Matt Smith ammette di non aver finito la visione di The Crown, ma 'tiene sempre d'occhio' Doctor Who

In una nuova intervista, Matt Smith ha raccontato di aver dato il benvenuto a Ncuti Gatwa nell'universo di Doctor Who e di non aver completato la visione di The Crown.

Matt Smith ha ammesso di non aver guardato la serie The Crown, nonostante abbia lodato il lavoro compiuto con il progetto ideato da Peter Morgan.

L'attore ha invece trovato il tempo per dare il benvenuto a Ncuti Gatwa nell'universo di Doctor Who.

Le lodi della star del piccolo schermo

Durante il programma Today della BBC, Matt Smith ha parlato di The Crown spiegando: "Non sono rimasto aggiornato e in pari con la serie, ma sono orgoglioso di averne fatto parte. Peter Morgan è un autore brillante".

L'interprete del principe Filippo nelle prime due stagioni dello show Netflix è stato poi sostituito nella parte da Tobias Menzies e Jonathan Pryce, star degli episodi successivi nel ruolo del marito della regina Elisabetta.

Smith ha invece raccontato di aver dato il benvenuto a Ncuti Gatwa, nuovo interprete del Dottore: "Gli ho scritto e fatto i complimenti. Tengo sempre d'occhio Doctor Who. Penso che Ncuti sia grandioso per la serie, è totalmente fatto per il ruolo".

La star del piccolo schermo tornerà prossimamente in tv con la seconda stagione di House of the Dragon, lo spinoff del cult Il Trono di Spade dedicato alla storia della famiglia Targaryen di cui è uno dei protagonisti.

Il debutto delle nuove puntate è previsto in estate, in Italia grazie a Sky e NOW.