The Crown 6: nel trailer della prima parte dell'ultima stagione si affronta la morte della Principessa Diana

La prima parte della stagione 6 di The Crown sta per arrivare su Netflix e nel trailer si anticipano i tragici momenti della morte di Diana.

Netflix ha condiviso il trailer della prima parte di The Crown 6, che sarà disponibile in streaming dal 16 novembre 2023, seguita dalla seconda (episodi 5-10) che debutterà il 14 dicembre 2023. I primi quattro episodi, come mostrato nel filmato pubblicato online, descrivono gli albori della relazione tra la Principessa Diana e Dodi Al-Fayed prima che un fatidico viaggio in macchina abbia conseguenze tragiche.

Cosa racconterà l'ultima stagione

Nella loro prima estate da coppia divorziata, il Principe Carlo e la Principessa Diana condividono vacanze molto diverse con i loro figli. Diana nel sud della Francia viene corteggiata dai Fayed, che offrono ai giovani principi una vacanza all'insegna di yacht di lusso, videogiochi e serate di cinema. Carlo si attiene alla tradizione a Balmoral. La stampa enfatizza i confronti tra i due, complici gli insistenti paparazzi e alcuni membri dello staff della stampa reale.

Mentre la vita sullo yacht e la costante attenzione dei media perdono il loro fascino, Diana desidera tornare a vedere i suoi figli, che sono tornati a Balmoral. Una deviazione a Parigi porta la situazione al culmine, sullo sfondo di un intenso e aggressivo accanimento mediatico. Dopo la notizia dell'incidente automobilistico mortale di Diana e Dodi, una forte ondata di dolore pubblico coglie la Regina alla sprovvista. Con l'onda d'urto che risuona nel Palazzo, Al-Fayed sta anche elaborando la perdita del suo amato figlio. Sperando che la notizia riunisca lui e la famiglia reale nel dolore condiviso, si ritrova invece sempre più solo.

La serie The Crown ha vinto e ha ricevuto nomination per numerosi premi, tra cui 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (di cui 4 vittorie), 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni (con 21 vittorie in 4 stagioni) e altri ancora.

The Crown 6: nell'ultima stagione la morte di Diana sarà affrontata con sensibilità

La sinossi della nuova stagione

Una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente. Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all'Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l'onda dell'opinione pubblica. Con l'avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.