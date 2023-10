The Crown, Peter Morgan: 'Non ho mai voluto dare la morte di Lady Diana in pasto al pubblico'

L'autore di The Crown rassicura il pubblico ammettendo di non aver mai avuto in programma di mostrare l'incidente d'auto che cosò la vita a Lady Diana nello show.

Il produttore esecutivo e showrunner di The Crown, Peter Morgan, fa chiarezza sulle polemiche scatenate dall'ipotesi di mostrare l'indicente automobilistico in cui perse la vita Lady Diana nella serie Netflix dichiarando che non c'è mai stato un momento in cui si è pensato di inserire la tragica sequenza nello show.

The Crown: un'immagine di Imelda Staunton

La sesta e ultima stagione di The Crown, in arrivo il 16 novembre sullo streamer, coprirà l'arco temporale che include la mo della principessa Diana, interpretata da Elizabeth Debicki, ma l'incidente in cui ha perso la vita non verrà mostrato.

"Oh mio Dio, non avremmo mai mostrato l'incidente", ha detto Peter Morgan a Variety in una nuova intervista. "Mai."

The Crown, Helena Bonham Carter: " Ora che la serie è arrivata al presente, è opportuno che si interrompa"

The Crown 6: che cosa racconterà l'ultima stagione?

The Crown 5: Elizabeth Debicki interpreta Diana nella serie

The Crown 6 racconterà gli anni che vanno dal 1997 al 2005 e sarà divisa in due parti. La prima parte approderà in streaming il 16 novembre e si concentrerà su Diana. La seconda parte sarà presentata in anteprima il 14 dicembre e verterà su Elisabetta e Carlo, mostrando anche il matrimonio del principe con Camilla Parker Bowles (Olivia Williams).

La prima metà della sesta stagione narrerà gli eventi che portarono all'incidente automobilistico di Parigi in cui persero la vita Diana e il suo allora fidanzato Dodi Fayed (Khalid Abdalla) nel 1997, mentre la seconda metà della stagione sposterà l'attenzione sulla Regina Elisabetta. La morte della regina Elisabetta ha costretto Peter Morgan a cambiare il finale della serie, la cui sceneggiatura era quasi ultimata quando la regina è morta.

"Avevamo tutti vissuto l'esperienza del funerale" ha detto "quindi, visto quanto profondamente tutti hanno sentito quel momento, ho dovuto cercare un modo in cui l'episodio finale affrontasse la morte del personaggio, anche se non era ancora morta".