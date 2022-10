The Crown, Judi Dench: "Ingiustamente crudele, serve un avvertimento all'inizio degli episodi"

Judi Dench si scaglia contro la crudeltà della serie The Crown in una lettera aperta a Netflix e invoca la necessità di un disclaimer prima di ogni episodio.

In una lettera aperta al quotidiano britannico The Times, l'attrice premio Oscar Judi Dench si è scagliata contro la serie Netflix The Crown, colpevole di "gretto sensazionalismo" e "resoconto impreciso e dannoso dei fatti storici".

La lettera di Dame Judi Dench arriva sulla scia dell'intervento dell'ex primo ministro John Major che ha definito una presunta scena contenuta nella quinta stagione - in cui si mostra, pare, il principe Carlo (Dominic West) che fa pressioni sul primo ministro per costringere l'abdicazione di sua madre - "totalmente priva di senso".

Le preoccupazioni di Judi Dench

"Sir John Major non è il solo a preoccuparsi che la quinta stagione di The Crown presenti un resoconto impreciso e doloroso della storia", ha scritto Judi Dench. "In effetti, più il dramma si avvicina ai nostri tempi, più sembra disposto a offuscare i confini tra accuratezza storica e crudo sensazionalismo".

The Crown 5 racconterà la morte di Lady Diana nonostante le polemiche

The Crown: Claire Foy nel ruolo di Elisabetta II

Dench ha poi chiesto a Netflix di aggiungere un disclaimer all'inizio degli episodi, temendo che il pubblico consideri la rappresentazione degli eventi come un fatto storico e non una drammatizzazione: "Anche se molti riconosceranno in The Crown un resoconto brillante, ma romanzato degli eventi, temo che un numero significativo di spettatori, in particolare all'estero, possa considerare la sua versione della storia completamente vera. Questo è crudelmente ingiusto per gli individui e dannoso per l'istituzione che rappresentano".

L'attrice ha citato la scena dell'abdicazione di cui sopra, così come l'idea dello show che la genitorialità della regina Elisabetta II fosse così carente da meritare il carcere.

"Nessuno crede più di me nella libertà artistica, ma qui serve un limite", ha continuato Dench. "Nonostante questa settimana abbia affermato pubblicamente che The Crown è sempre stato un dramma romanzato, i creatori della serie hanno resistito a tutte le richieste di inserire un disclaimer all'inizio di ogni episodio".

The Crown 4: il peso della corona nella miglior serie dell'anno

L'indignazione di Judi Dench sembra derivare in particolare dalla recente morte della regina Elisabetta II, dopo 70 anni di governo. La sua lettera si concludeva invocando il disclaimer in segno di rispetto per la defunta sovrana:

"È giunto il momento per Netflix di riconsiderare l'idea del disclaimer per il bene di una famiglia e di una nazione in lutto, in segno di rispetto verso una sovrana che ha servito il suo popolo così diligentemente per 70 anni, e per preservare la sua reputazione agli occhi di i suoi abbonati britannici".