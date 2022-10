The Crown 5 racconterà la morte di Lady Diana nonostante le polemiche

Netflix rivela i piani per la quinta stagione di The Crown, che mostrerà la morte della principessa Diana nonostante le critiche rivolte allo show per le scelte azzardate nella trama.

Netflix ha anticipato l'intenzione di mostrare la morte di Lady Diana in The Crown 5 nonostante le polemiche sollevate sulla scelta di drammatizzare l'incidente automobilistico del 1997. Secondo il Sun, sulla scia delle preoccupazioni dei produttori, Netflix ha anticipato che non mostrerà l'incidente in sé, ma si concentrerà invece sui giorni e le ore precedenti al sinistro fatale di Parigi che ha ucciso la principessa Diana e Dodi Al-Fayed, oltre all'autista Henri Paul.

"Il momento esatto dell'impatto dell'incidente non verrà mostrato", ha detto il portavoce di Netflix al Sun.

I timori della produzione

In precedenza era stato riferito che i produttori di The Crown temevano di toccare un tema dolente con la scelta di raccontare l'incidente, anche se Deadline aveva già anticipato che la collisione vera e propria non sarebbe stata mostrata, ma solo gli eventi che l'hanno preceduta e quelli successivi.

"È la rincorsa: l'auto che lascia il Ritz dopo mezzanotte con i paparazzi all'inseguimento e poi le conseguenze con l'ambasciatore britannico in Francia che entra in azione con il Foreign Office e poi l'indomani", ha spiegato Deadline.

La quinta stagione di The Crown approderà su Netflix il 9 novembre. Jonathan Pryce interpreterà il Principe Filippo, mentre Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta. Il Principe Charles sarà interpretato da Dominic West, mentre Elizabeth Debicki sarà Diana Spencer.