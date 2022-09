Regina Elisabetta II: morta a 96 anni la sovrana del Regno Unito

La Regina Elisabetta II è morta oggi, 8 settembre 2022: l'annuncio è stato dato, con un tweet, dalla famiglia reale, poi ripreso dalle Agenzie di Stampa, rispettando il protocollo della cosiddetta Operazione London Bridge. Le condizioni della regnante più longeva del Regno Unito erano peggiorate nelle ultime ore ed era tenuta sotto costante sorveglianza medica.

Elisabetta II era nata il 21 aprile 1926 a Londra, primogenita del re Giorgio VI. Dopo l'abdicazione di Edoardo VIII nel 1936, il padre era diventato Re ed Elisabetta la più probabile erede al trono. Nel castello di Windsor è stata educata allo studio della storia inglese e alle lingue. La futura regina aveva studiato anche arte e musica ed era annoverata come un'eccellente cavallerizza.

Durante la seconda guerra mondiale si era prodigata in quelle mansioni permesse dall'esercito alle donne, nel frattempo si era fidanzata con il principe Flilippo di Grecia e Danimarca. I due si erano sposati nel 1947, dal loro matrimonio sono nati Carlo principe del Galles, erede al trono, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex.

Dopo la morte di Re Giorgio, il 6 febbraio 1952, era diventata Regina, incoronata all'abbazia di Westminster il 2 giugno 1953, con una cerimonia ripresa in diretta televisiva e seguita da circa cento milioni di telespettatori. Per essere più vicina ai sudditi, dal 1954 pronunciava, il giorno di Natale, un discorso alla nazione, diventato, ormai, un appuntamento tradizionale. Da quei giorni Elisabetta ha rafforzato il legame di affetto che unisce il popolo britannico alla casa reale.

Non ha mai espresso opinioni sui primi ministri britannici, noto il suo rapporto d'affetto con Winston Churchill, l'antipatia, forse reciproca, con Margaret Thatcher, e il rapporto meno informale che stabilì con Tony Blair, sempre nel rispetto dei rigidi protocolli.

Nel 1977 Elisabetta II festeggiò il venticinquesimo anniversario dalla sua ascesa al trono con una serie di manifestazioni organizzate in tutto il Commonwealth. Negli anni ottanta aveva rafforzato il legame con gli Stati Uniti grazie al rapporto di reciproca simpatia instaurato con Ronald Reagan. Quando nel 1982 l'Inghilterra era entrata in guerra contro l'Argentina per il possesso delle isole Falkland, la regina, anche se preoccupata per la presenza in prima linea del figlio Andrea, si era tenuta in disparte, rispettando il suo ruolo istituzionale.

Ha vissuto il momento più difficile del suo rapporto di fiducia con il popolo nel 1997, in occasione della morte in un incidente stradale di Lady Diana Spencer, principessa del Galles, moglie divorziata di suo figlio Carlo. Fu accusata di essere rimasta isolata dal mondo nel castello di Balmoral e di non aver partecipato al dolore della popolazione. Queste rimostranze spinsero Elisabetta II a far ritorno a Londra, da dove, attraverso un messaggio televisivo rivolto alla nazione, manifestò la sua ammirazione per Diana e i suoi sentimenti "di nonna" nei confronti dei due principi.

Nel 2002, Elisabetta II, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua ascesa al trono, celebrò il suo Giubileo d'Oro. Nello stesso anno la regina fece un lungo viaggio nei Paesi del Commonwealth. Dieci anni dopo, nel 2012, ha festeggiato il Giubileo di Diamante partendo, in compagnia del marito Filippo, per un tour nel Regno Unito.

Il 9 aprile 2021 era deceduto il principe Filippo, il marito della Regina, morto dopo 73 anni di matrimonio lasciando "un vuoto immenso", come aveva rivelato la regnate ai suoi confidenti.

Il 6 febbraio 2022 sono iniziati i festeggiamenti per il Giubileo di Platino. Questo giubileo segna il traguardo dei 70 anni da quando la Regina era salita al trono "Resto impegnata a servire il Regno Unito e i suoi sudditi al meglio delle mie capacità, sostenuta dalla mia famiglia", aveva scritto alla fine dei festeggiamenti per ringraziare il popolo.

Il 20 febbraio 2022 Buckingham Palace, aveva annunciato che la Regina era risultata positiva al COVID-19 e che presentava "lievi sintomi", il 28 febbraio successivo era stata annunciata la sua guarigione.

Le condizioni di salute di Elisabetta II erano peggiorate nelle ultime ore, l'8 settembre tutti i figli della regnante sono tornati a Buckingham Palace per assistere la madre.