The Crow - Il corvo: Bill Skarsgård nel trailer italiano, nuove critiche dai fan dell'originale

Il trailer italiano di The Crow - Il corvo anticipa l'arrivo del film nelle sale italiane in estate, ma le reazioni degli spettatori si dividono tra chi è possibilista e chi boccia il remake senza appello.

Anche la versione italiana del trailer di The Crow - Il corvo è approdata in rete grazie a Eagle Pictures, il distributore italiano del remake, permettendo al pubblico di fare le dovute considerazioni sulla nuova versione del cult. Naturalmente non sono mancate le critiche, soprattutto per via delle vistose differenze rispetto all'originale del 1994 con Brandon Lee.

Bill Skarsgård è il protagonista nei panni di Eric Draven, personaggio della graphic novel di James O'Barr rivisitato in questa nuova versione cinematografica diretta da Rupert Sanders. Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs), legati da un amore profondo, vengono brutalmente uccisi da una banda di criminali. Di fronte alla possibilità di salvare Shelly, il suo unico vero amore, sacrificando se stesso, Eric intraprende una vendetta feroce e senza pietà contro i loro assassini, viaggiando attraverso il mondo dei vivi e dei morti determinato a rimettere a posto le cose.

Il corvo: un nuovo memoir svela gli scioccanti passi falsi che hanno causato la morte di Brandon Lee

Prime impressioni dal trailer

A quanto possiamo capire dal trailer italiano di The Crow - Il corvo, il film non sembra un remake fedele dell'originale, piuttosto una nuova storia vagamente basata sugli stessi elementi sia del film originale che della graphic novel di James O'Barr. Ciò che è chiaro fin dal subito, è che il trailer lascia ampio spazio alla storia delle origini di Eric e Shelly, anticipando una delle principali differenze rispetto all'adattamento di Alex Proyas, che ha criticato pubblicamente le prime immagini pubblicate pochi giorni fa. Non sono pochi a pensarla come lui.

"Sembra decisamente Il Corvo per la generazione John Wick e, beh, viviamo nella generazione John Wick. Quindi suppongo che sia appropriato per una versione del materiale del 2024. Ma c'è sicuramente una certa aura che finora non sento veramente" ha scritto John Squires, redattore capo di Bloody Disgusting. Un utente ha risposto commentando: "È anche l'ennesimo trailer che rivela troppo. Mi sento come se avessi visto l'intero film."

Alcuni utenti si sono lamentanti della mancanza di un'atmosfera coerente, cosa che l'originale possedeva molto chiaramente.

"La cosa peggiore del trailer del 2024 è che semplicemente sembra un prodotto dell'ambiente della cultura pop, mentre Il Corvo del 1994 ha influenzato un'intera generazione di registi. Non ci sarebbe The Matrix senza Il Corvo di Alex Proyas," ha twittato un fan.

"Il trailer di Crow 2024 abbandona l'atmosfera e la grinta dell'originale e la sostituisce con una chiarezza banale. James O'Barr non vuole questo adattamento e non credo di volerlo neanche io", ha twittato un altro.

"Non sono convinto per niente. Sembra un semplice film di supereroi della Sony, l'atmosfera gotica è vitale per Il Corvo", ha scritto una persona. "Assomiglia a qualsiasi cinecomic da studio."

Altri hanno detto che avrebbero preferito se il film fosse stato commercializzato come il quinto capitolo del franchise, piuttosto che come rivisitazione del primo film.

"Penso che in realtà sia bello, come film. Solo che non sono un fan di quel tipo di atmosfera, in generale," ha detto un fan. "Il mio problema principale è che, a parte una vaga variazione della trama, non assomiglia affatto al materiale di O'Barr. Mi sarebbe piaciuto vederlo come Il Corvo parte 5 piuttosto che un reboot di Eric Draven."

Tuttavia ci sono anche voci più ottimisti.

"Non mentirò, penso che sia bello! Adoro la sua atmosfera. Ma spero che possa resistere a se stesso", ha scritto qualcuno.

"Il trailer del remake di The Crow non mi ha entusiasmato, ma andrò comunque a vederlo", ha detto qualcun altro.

"Il remake del Corvo non sembra terribile, ma sulla base delle prime anticipazioni (generalmente positive), questo trailer contiene principalmente scene del terzo atto. Non è proprio un film incentrato sull'azione", ha scritto un'altra persona.

"Ho appena visto il trailer di Il Corvo e sono interessato al film. Certo, non è come l'originale, ma è una rappresentazione a sé stante. Non vedo l'ora che esca", ha twittato un altro.