The Continental: nuovi arrivi nel cast della serie prequel di John Wick

Annunciati i nuovi membri del cast di The Continental, la serie prequel di John Wick in arrivo prossimamente su Starzplay.

STARZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha annunciato il cast aggiuntivo per la serie-evento speciale in tre parti The Continental, adattamento del franchise cinematografico di successo della Lionsgate John Wick, in arrivo su STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone e su STARZ negli Stati Uniti e Canada. La serie-evento è prodotta per STARZ da Lionsgate Television.

Ray McKinnon nei panni di "Jenkins"

Katie McGrath nei panni di "Il Giudice"

Adam Shapiro nel ruolo di 'Lemmy"

Mark Musashi e Marina Mazepa nei panni degli assassini "Hansel & Gretel"

John Wick: The Continental racconterà la storia di alcuni personaggi familiari

Gli attori si uniscono al cast precedentemente annunciato: Colin Woodell, nel ruolo del protagonista "Winsotn Scott", una versione giovane dell'iconico personaggio del franchise cinematografico John Wick, le cui origino sono raccontate attraverso questa serie-evento; Hubert Point-Du Jour nel ruolo di "Miles", Jessica Allain come "Lou", Mishel Prada come "KD", Nhung Kate nel ruolo di "Yen", Mel Gibson nel ruolo di "Cormac" e Ben Robson come "Frankie", Peter Greene nel ruolo di "Zio Charlie," Ayomide Adegun cime "Charon" e Jeremy Bobb nei panni di "Mayhew."

The Continental esplorerà le origini del Continental - l'hotel per assassini - fulcro del mondo di John Wick, attraverso lo sguardo e le azioni di un giovane Winston Scott. Mentre viene trascinato nella New York infernale del 1975, dove affronta un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle, Winston segue un percorso letale attraverso il misterioso mondo sotterraneo di New York nel tentativo straziante di impossessarsi dell'iconico hotel, punto d'incontro dei criminali più pericolosi del mondo.

The Continental è un adattamento della saga cinematografica della Lionsgate scritta da Derek Kolstad, John Wick. I produttori esecutivi Greg Coolidge e Kirk Ward sono autori e showrunner.

Il produttore esecutivo Albert Hughes dirigerà gli episodi "Prima Notte" e "Terza Notte" ed è produttore esecutivo di tutti e tre; Charlotte Brändström dirigerà l'episodio "Seconda Notte"; Basil Iwanyk ed Erica Lee, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese e Marshall Persinger della Thunder Road Pictures saranno anche produttori esecutivi.

La saga di John Wick comprende tre film di successo, che hanno incassato oltre 600 milioni di dollari al botteghino mondiale, con ogni capitolo che ha quasi raddoppiato il precedente. John Wick 4 sarà nei cinema nel 2023.