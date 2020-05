John Wick: The Continental racconterà la storia di alcuni personaggi familiari

Secondo il regista di John Wick Chad Stahelski, l'attesa serie The Continental espanderà l'universo del franchise raccontando la storia di personaggi familiari.

John Wick 3 - Parabellum: Laurence Fishburne e Ian McShane in una foto del film

Chad Stahelski ha svelato nuovi dettagli della serie Starz che fungerà da spinoff della saga di John Wick avelando che lo show si focalizzerà sulla prospettiva di diversi personaggi, inclusi alcuni volti ben noti ai fan delle pellicole. Tra questi ci dovrebbe anche essere JohN Wick in persona, Keanu Reeves che, secondo insistenti rumor comparirà quantomeno in un cameo.

Nel corso di un'intervista a Fandom, Chad Stahelski ha descritto l'approccio per The Continental, che espanderà il mondo di John Wick:

"La prospettiva su cui stanno lavorando per The Continental permetterà di sare uno sguardo diverso su quel mondo, sguardo che proverrà dal punto di vista di personaggi differenti. Se in John Wick seguiamo un uomo per un arco temporale ridotto, di circa una settimana, in cui tutto va fuori controllo, nella serie tv la situazione e la timeline saranno diverse. Daremo uno sguardo approfondito a quel mondo, non solo agli assassini, ma a tutto ciò che è incluso".

Keanu Reeves: ecco come apparirebbe John Wick in ogni serie tv animata

Stahelski conferma che lo show farà luce sul passato di alcuni personaggi: "Racconteremo molte storie delle origini dei personaggi che vedete in John Wick. Ci saranno tanti aspetti interessanti, sarò interessante conoscere a fondo il Wick world, ma non useremo la prospettiva di John Wick. Questo non significa, però, che John Wick non sarà coinvolto."

Chad Stahelski dirigerà il pilot di The Continental, che è stato scritto da Chris Collins, il quale rivestirà il ruolo di showrunner. Stahelski sarà produttore esecutivo con Basil Iwanyk di Thunder Road Pictures, Derek Kolstad, Collins, David Leitch e Keanu Reeves.