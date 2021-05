The Conjuring: Per ordine del Diavolo, i primi minuti del film svelati in anteprima

I primi 11 minuti di The Conjuring: Per ordine del Diavolo sono stati svelati in anteprima insieme ad alcune anticipazioni sul film, tra esorcismi e contorsionismi da brividi.

The Conjuring: Per ordine del Diavolo rappresenta il passaggio di testimone della regia da James Wan a Michael Chaves, che ha perseguito l'obiettivo di scuotere il franchise. Bloody Disgusting ha visto in anteprima i primi 11 minuti del nuovo film e ha chiacchierato con il regista sull'esorcismo che getta gli spettatori nell'oscuro mondo dei coniugi Warren.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, una spaventosa immagine di un materasso ad acqua che artiglia Julian Hilliard

L'inizio di The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo sembrerebbe contenere una scena ad alta tensione con l'obiettivo di gettare lo spettatore nelle profondità abissali del film diretto da Michael Chaves. I primi 11 minuti del nuovo episodio del ConjuringVerse mostrano i coniugi Ed e Lorraine Warren provare a portare a termine un esorcismo nei confronti del piccolo David Glatzel. La coppia è in tale difficoltà da aver chiamato persino alcuni rinforzi per dare manforte. Le sequenze spaventose non mancano e mostrano David salire le scale e nascondersi al piano superiore della magione rurale in cui vive insieme alla sua famiglia.

Mentre Lorraine vive diverse visioni terrificanti, il demonio agita il corpo del piccolo David come da manuale degli esorcismi. Il processo di lotta contro il Diavolo si rivela fallimentare perché il fidanzato della sorella di David, Arne Jackson, non presta ascolto ai consigli dei Warren e invita il demonio a prendere possesso del suo corpo. A proposito di questa sequenza di apertura, Michael Chaves ha raccontato: "James Wan ha insegnato al pubblico ad attendere la presentazione della casa stregata all'inizio del film e l'esorcismo alla fine. Cosa accadrebbe se spostassimo l'esorcismo all'inizio? Come sarebbe aprire il film in questo modo?".

The Conjuring: i Warren spiegano come scoprire se una casa è infestata (VIDEO)

Al centro della prima sequenza, quindi, c'è l'incidente scatenante che fornisce l'avvio alla vicenda, le sue conseguenze e, ovviamente, il corpo di David, in preda a lancinanti spasmi affidati alla contorsionista Emerald Gordon. Il regista ha dichiarato: "Emerald Gordon è una ragazzina contorsionista di 12 anni che ci ha permesso di non utilizzare effetti digitali. In digitale abbiamo semplicemente sostituito il suo volto con quello di Julian. Emerald è incredibile, ha fatto tutto davanti alla macchina da presa. Dapprima, il contorsionismo è stato lento; poi ha accelerato. Riusciva a fare qualsiasi cosa!".

Michael Chaves ha detto che The Conjuring: Per ordine del Diavolo sarà il film più dark del ConjuringVerse. A questo proposito, il regista ha dichiarato: "Credo che tutti i film del ConjuringVerse siano già stati venduti come i più dark del franchise. Questo, però, lo è per davvero! C'è una vittima reale! Un uomo è stato ucciso veramente e noi raccontiamo la storia dell'omicida. Si tratta della storia di Arne; la sorella di David era presente, ha assistito all'omicidio e ha testimoniato sulla sua possessione demoniaca. Lei gli è stata accanto fino alla fine e i due si sono separati una settimana fa a causa della sua morte per un tumore".

The Conjuring: Per ordine del Diavolo sarà parecchio sorprendente anche per quanto riguarda le vicende dei coniugi Warren. A detta del regista: "Anche per loro sarà un'esperienza differente. Loro devono affrontare un avversario contro cui non si erano mai misurati. Anche per loro quest'esperienza sarà decisamente sorprendente!".