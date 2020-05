The Conjuring: i Warren spiegano come scoprire se una casa è infestata (VIDEO)

In un video riemerso online i coniugi Ed e Lorrain Warren, fonte di ispirazione per i film di The Conjuring, spiegano come riconoscere una casa infestata.

The Conjuring si ispira alla vera storia dei coniugi Ed e Lorraine Warren e in un video riemerso online in questi giorni i due investigatori spiegano come riconoscere una casa infestata.

Il filmato, della durata di quadi 30 minuti, regala inoltre qualche aneddoto delle esperienze ai limiti del paranormale vissute da marito e moglie nel corso della loro carriera.

I due esperti del mondo sovrannaturale sono i protagonisti di un filmato condiviso dal loro canale YouTube ufficiale e tratto dal programma Seekers of the Supernatural.

Ed e Lorraine Warren, la cui attività ha ispirato la creazione del franchise horror L'Evocazione - The Conjuring, spiegano che si può riconoscere una casa infestata da alcuni segnali come ombre e misteriose luci che appaiono negli spazi, senza dimenticare rumori insoliti.

Tra i dettagli più interessanti condivisi dai coniugi c'è anche il legame tra il tempo trascorso dalla famiglia all'interno di una casa che contribuisce a rafforzare gli eventuali spiriti che "abitano" all'interno delle mura grazie all'energia psichica che possono percepire.

I Warren condividono poi alcuni dettagli riguardante la propria esperienza e del modo in cui hanno cercato di entrare in contatto con le presenze sovrannaturale, elencando anche i vari tipi di spiriti che potrebbero essere, a vostra insaputa, vostri coinquilini.