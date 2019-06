The Boys: il lato oscuro dei supereroi nel full trailer della serie Amazon Prime

Il lato oscuro dei supereroi la fa da padrone nel full trailer della serie Amazon Prime The Boys. Lo show, ispirato all'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, sarà disponibile su Amazon dal 26 luglio. Qui potete scoprire le 25 serie tv più attese del 2019.

Le otto puntate, della durata di un'ora, di The Boys sono ambientate in un mondo in cui i supereroi lasciano spazio al lato più oscuro della loro notorietà. Focus dello show è quanto accade a un gruppo di vigilantes della CIA conosciuti come "The Boys" che operano per smascherare i supereroi corrotti, mossi da una grande determinazione e da una forte volontà di combattere l'oscuro.

Il cast è composto da Karl Urban nei panni di Billy Butcher, leader dei Boys che ha una missione personale da compiere, vendicare la morte della fidanzata per mano del supereroe A-Train. Con lui Jack Quaid è "Wee" Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie.

La serie, coprodotta con Sony Pictures Television Studios, è stata scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke e tra i produttori figurano gli autori di Preacher Evan Goldberg e Seth Rogen.

The Boys: la locandina della serie Amazon Prime

Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!