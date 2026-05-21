The Boys, lo spin-off con Jensen Ackles risolverà i "problemi" del finale, parola di Eric Kripke

Il Finale di The Boys è arrivato da meno di ventiquattro ore su Prime Video e il regista sta già correndo ai ripari: tutto verrà spiegato meglio con la serie spin-off incentrata su Soldatino.

Attenzione: questo articolo può contenete spoiler

L'episodio Blood and Bone di The Boys, durato più di un'ora, ha chiuso quasi tutte le storyline principali della serie più scorretta della TV. Quasi tutte, appunto. Molti fan non hanno digerito la gestione di Soldatino. Il personaggio interpretato da Jensen Ackles era stato il motore immobile di tutta la quinta stagione e non hanno per niente digerito come sia finita.

L'importanza del siero V-One

Lo showrunner Eric Kripke ha deciso di rispondere direttamente alle critiche e ha spiegato a ScreenRant che dietro questo finale, c'è un piano commerciale e narrativo ben preciso legato a Vought Rising, lo spin-off prequel annunciato da Amazon. "Penso che in questa stagione abbiamo raccontato la storia che volevamo. Sono molto sul vago perché siamo già dentro la scrittura di Vought Rising e sappiamo dove andrà a parare quella trama. Molte cose che adesso non sembrano avere senso per gli spettatori lo avranno non appena uscirà lo spin-off. Dovete solo portare pazienza. Il finale di The Boys doveva essere incentrato sui Boys, il nostro lavoro in questa stagione era chiudere le storie dei comprimari per poter focalizzare l'ultimo episodio solo sui protagonisti storici".

Patriota in The Boys

Per capire perché la rete sia così furiosa, bisogna fare un passo indietro e guardare al ruolo di Soldatino nella quinta stagione. Dopo essere stato svegliato da suo figlio Patriota nella seconda puntata, il vecchio patriota era diventato la chiave di volta di tutta la narrazione. Grazie a lui, scienziati e fazioni avevano scoperto che i soggetti trattati con il siero "V-One" erano totalmente immuni al virus letale per i Super. Una scoperta enorme, che ha dettato l'agenda di Butcher e compagni fino alla fine.

Il problema è che il legame di sangue con Patriota non è bastato. Soldatino non ha mai digerito l'idea di avere un erede, figuriamoci un superiore, e questa faida interna ha spinto la Vought a rimetterlo a dormire prima del tempo. Nel finale di ieri abbiamo visto che Stan Edgar è tornato saldamente sulla poltrona di comando della multinazionale. Questo significa che il corpo congelato di Soldatino adesso è una proprietà privata sotto la sua diretta giurisdizione.

Cosa sappiamo davvero su Vought Rising

Il testimone passa quindi a Vought Rising, che arriverà su Prime Video nel 2027. Kripke ha confermato che lo show non sarà una semplice parentesi nostalgica, ma una serie a lungo termine progettata per durare più stagioni, con una trama orizzontale misteriosa che ruoterà attorno a un caso di omicidio.

The Boys 5, Karl Urban in una scena

L'ambientazione ci riporterà indietro nel tempo, precisamente negli anni '50, esplorando i primi passi della Vought e la creazione dei primi Super commerciali. Il cast finora confermato promette bene:

Jensen Ackles sarà di nuovo il giovane Soldatino nel dopoguerra.

sarà di nuovo il giovane Soldatino nel dopoguerra. Aya Cash tornerà nei panni di Liberty (la futura Stormfront).

tornerà nei panni di Liberty (la futura Stormfront). Mason Dye interpreterà Bombsight, un altro eroe d'epoca già menzionato nella serie madre.

interpreterà Bombsight, un altro eroe d'epoca già menzionato nella serie madre. Le new entry Elizabeth Posey e Le Hochman faranno il loro debutto nei ruoli di Private Angel e Torpedo.

Resta il grande punto di domanda tecnico: come farà una serie ambientata negli anni '50 a spiegare quello che succede a Soldatino nel presente dopo il finale di ieri? Le strade sono due: o Kripke utilizzerà una struttura narrativa a specchio, alternando il passato alle vicende del Soldatino congelato nel 2026, oppure le scoperte fatte negli anni '50 cambierà il modo in cui Edgar userà l'eroe nei prossimi anni. In ogni caso, la guerra della Vought è tutt'altro che finita.