The Boys 5 fa numeri spaventosi su Prime Video, alla faccia del "finale flop" secondo alcuni fan

Mentre su Reddit e X i fan storici stanno urlando al tradimento, paragonando questa stagione finale al disastro dell'ultimo capitolo di Game of Thrones, la realtà dei fatti è che la serie di Eric Kripke sta polverizzando qualsiasi record precedente su Amazon. E questo è in ogni caso un successo.

Cinquantasette milioni di spettatori a puntata. Avete letto bene. I dati ufficiali di Prime Video sono una doccia fredda per chiunque sperasse in un flop: la quinta stagione di The Boys è già nella Top 10 dei prodotti originali più visti di sempre sulla piattaforma. Eppure il web è una polveriera. L'accusa principale? Troppi episodi riempitivi, troppi filler e un ritmo rallentato per arrivare al finale di oggi.

Quattordici personaggi da salvare per The Boys

Il punto centrale della polemica è la gestione dei tempi. I fan di The Boys volevano sangue e azione fin dal primo minuto, ma la produzione ha difeso la scelta di focalizzarsi sui dettagli psicologici prima del grande massacro.

The Boys: un'immagine della serie

Lo showrunner Eric Kripke, però, non ha nessuna intenzione di incassare in silenzio e ha risposto seccamente dalle colonne di The Hollywood Reporter: "All'inizio leggevo tutto sui social ed è spaventoso, ti viene un nodo allo stomaco perché hai l'impressione che quell'universo online sia il mondo intero. Poi guardi i dati reali e ti dici: "Oh, certo! Quante volte dovrò ancora re-imparare la lezione che il mondo di internet non è il mondo reale?".".

Le critiche online arrivano da una frazione di persone molto rumorosa e piena di opinioni. "E sia lodato Dio, sono liberissimi di averle. Ma la realtà dei fatti è che non riflettono affatto ciò che sta accadendo là fuori. Una volta visti i numeri reali, mi sono calmato all'istante", ha continuato Eric.

L'opinione di Eric Kripke

"Nessuna delle cose che accadranno negli ultimissimi episodi avrebbe un valore se prima non avessimo approfondito i personaggi", ha spiegato Kripke a TV Guide, visibilmente infastidito dalle critiche. "Vedo molta insoddisfazione online, per usare un eufemismo. E mi chiedo: "Ma cosa vi aspettavate? Una battaglia colossale in ogni singola puntata?". In nessun momento della scrittura abbiamo pensato di fare un episodio riempitivo di cui non fregasse niente a nessuno. Abbiamo qualcosa come 14 o 15 personaggi principali. La televisione vive di personaggi, e io avevo il dovere morale verso ognuno di loro di dare una degna conclusione".

The Boys 5. una scena dal set

Oggi esce l'ultimo capitolo, un vero e proprio film di oltre un'ora intitolato Blood and Bone. Comunque vada a finire la guerra tra Butcher e Homelander, Amazon ha già vinto. E per il prossimo anno è già pronto il prequel Vought Rising. Gli hater se ne faranno una ragione.