The Boys 5 fa numeri spaventosi su Prime Video, alla faccia del "finale flop" secondo alcuni fan

Cinquantasette milioni di spettatori a puntata. Avete letto bene. I dati ufficiali di Prime Video sono una doccia fredda per chiunque sperasse in un flop: la quinta stagione di The Boys è già nella Top 10 dei prodotti originali più visti di sempre sulla piattaforma. Eppure il web è una polveriera. L'accusa principale? Troppi episodi riempitivi, troppi filler e un ritmo rallentato per arrivare al finale di oggi.
Quattordici personaggi da salvare per The Boys
Il punto centrale della polemica è la gestione dei tempi. I fan di The Boys volevano sangue e azione fin dal primo minuto, ma la produzione ha difeso la scelta di focalizzarsi sui dettagli psicologici prima del grande massacro.
Lo showrunner Eric Kripke, però, non ha nessuna intenzione di incassare in silenzio e ha risposto seccamente dalle colonne di The Hollywood Reporter: "All'inizio leggevo tutto sui social ed è spaventoso, ti viene un nodo allo stomaco perché hai l'impressione che quell'universo online sia il mondo intero. Poi guardi i dati reali e ti dici: "Oh, certo! Quante volte dovrò ancora re-imparare la lezione che il mondo di internet non è il mondo reale?".".
Le critiche online arrivano da una frazione di persone molto rumorosa e piena di opinioni. "E sia lodato Dio, sono liberissimi di averle. Ma la realtà dei fatti è che non riflettono affatto ciò che sta accadendo là fuori. Una volta visti i numeri reali, mi sono calmato all'istante", ha continuato Eric.
L'opinione di Eric Kripke
"Nessuna delle cose che accadranno negli ultimissimi episodi avrebbe un valore se prima non avessimo approfondito i personaggi", ha spiegato Kripke a TV Guide, visibilmente infastidito dalle critiche. "Vedo molta insoddisfazione online, per usare un eufemismo. E mi chiedo: "Ma cosa vi aspettavate? Una battaglia colossale in ogni singola puntata?". In nessun momento della scrittura abbiamo pensato di fare un episodio riempitivo di cui non fregasse niente a nessuno. Abbiamo qualcosa come 14 o 15 personaggi principali. La televisione vive di personaggi, e io avevo il dovere morale verso ognuno di loro di dare una degna conclusione".
Oggi esce l'ultimo capitolo, un vero e proprio film di oltre un'ora intitolato Blood and Bone. Comunque vada a finire la guerra tra Butcher e Homelander, Amazon ha già vinto. E per il prossimo anno è già pronto il prequel Vought Rising. Gli hater se ne faranno una ragione.