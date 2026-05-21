The Boys 5, perché il finale della serie è diverso da quello a fumetti

Nella giornata di ieri è arrivato in streaming l'ottavo e ultimo episodio della quinta stagione di The Boys, nonché finale dell'intera serie Prime Video che ha concluso la sua corsa con non poche polemiche.

La storia si è conclusa ma in modo molto diverso da quanto avveniva nelle pagine del fumetto originale scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson. Cerchiamo di capire perché sono stati effettuati questi cambiamenti. Attenzione perché quello che segue è un articolo ricco di spoiler sul finale.

The Boys 5, Antony Starr è Patriota nel finale di serie

The Boys, il finale della serie e del fumetto a confronto

Nonostante Patriota si sia dotato del V1 e abbia cercato di diventare un dittatore onnipotente, i Boys sono finalmente riusciti a rovesciare il potente supereroe. Grazie a Kimiko, che gli ha tolto i poteri, l'antagonista di lunga data è rimasto impotente e, nonostante implorasse pietà, Butcher gli ha infine tolto la vita colpendolo alla testa con un piede di porco.

Tuttavia, la morte di Patriota nello show Prime Video differisce molto da quanto accaduto nei fumetti originali. Qui, Black Noir si rivelava essere un clone di Patriota che aveva commesso la maggior parte delle atrocità e, di conseguenza, la versione reale istiga una ribellione dei supereroi contro il governo. Sebbene l'ultimo scontro abbia comunque luogo alla Casa Bianca, è Black Noir a uccidere Patriota, con poi Butcher che elimina il clone antagonista.

The Boys, un'immagine dal finale a fumetti

Perché il finale della serie non poteva ricalcare quello dei fumetti

Durante un'intervista con Collider, lo showrunner Eric Kripke ha parlato di questa modifica alla battaglia tra Patriota e Butcher. Nonostante nei fumetti si tratti di un momento di redenzione per Patriota, il creatore ha affermato che "non mi avrebbe mai soddisfatto seguire Antony Starr per tutte queste stagioni, per poi scoprire alla fine che in realtà non aveva fatto nulla di ciò che pensava di aver fatto; in realtà era Noir, il suo clone. Quindi, non avrei mai realizzato quella versione".

Le possibilità che ciò accadesse erano comunque nulle, visto il destino di Black Noir (Nathan Mitchell) che ha preceduto la quinta stagione. Patriota aveva ucciso la sua versione originale nel finale della terza stagione, prima di assumere una nuova versione, Justin, che ha agito al suo posto per i Sette. Purtroppo, nemmeno Black Noir II è riuscito ad arrivare vivo al finale, poiché Abisso (Chace Crawford) lo ha eliminato nell'episodio 6, a seguito di una faida.

The Boys 5, Karl Urban nella scena della morte di Butcher

Anche la morte di Butcher era più cupa nei fumetti

Nel frattempo, la morte del personaggio di Karl Urban segue fedelmente la trama dei fumetti, ma anche il finale originale era molto più cupo. Mentre nel fumetto Butcher mira anch'egli a sterminare i supereroi con il virus, il resto della squadra cerca di impedirgli di compiere un simile genocidio.

Nel corso di questo scontro, Butcher uccide in modo scioccante Latte Materno, Frenchie e Kimiko, lasciando Hughie (Jack Quaid) come unico sopravvissuto. Dopo una colluttazione all'Empire State Building, Hughie alla fine uccide Butcher, proprio come avviene nella serie Prime Video.