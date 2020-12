The Boys: lo showrunner parla delle minacce ricevute dagli spettatori

Anche una serie amatissima come The Boys non manca di suscitare reazioni negative nel pubblico. Ne sa qualcosa il suo creatore, Eric Kripke, che ha parlato pubblicamente delle minacce contro di lui mosse da alcuni spettatori.

The Boys: una scena della serie con Karl Urban e Jack Quaid

"Non ci sono mai state resistenze dal mio studio o dal mio network. Da quanto ho visto, la maggioranza degli spettatori ha capito che si tratta di satira" ha spiegato Eric Kripke nel corso di un'intervista a Consequence of Sound. "Abbiamo una regola molto precisa che cerchiamo di seguire, in origine è stato George Carlin a enunciarla 'Vuoi sempre stendere al tappeto. non vuoi mai essere steso al tappeto'. Così a volte una battuta ci fa ridere e ci divertiamo. Poi però quando ci ripenso capisco che ci stiamo prendendo gioco di qualcuno o qualcosa che non ha molto potere. Non dovremmo farlo. Dovremmo sempre colpire chi è più potente di noi e ha più autorità. Credo che questa sia una visione umanistica."

Eric Kripke ha ammesso di aver ricevuto un consiglio importante dal produttore esecutivo dello show, Seth Rogen, il quale gli ha detto: "Puoi essere oltraggioso quanto vuoi fino a quando metti in chiaro col pubblico che il tuo cuore sta dalla parte giusta".

Kripke prosegue: "Dopo la prima stagione non ho ricevuto contraccolpi dal pubblico. Riguardo alle minacce rivolte contro di me, è nella natura umana reagire con rabbia o odio contro qualcuno. Non mentirò dicendo che è divertente. Mi ferisce, mi mette in difficoltà, ma credo che faccia parte del mio lavoro non lasciare che questo influenzi la mia creatività e non mi faccia mettere in discussione quello che sto facendo. Perciò mi prendo il tempo necessario, mi scandalizzo e poi procedo e torno al lavoro di scrittura della serie".

Le prime due stagioni di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video. Le riprese della terza stagione dovrebbero prendere il via nei primi mesi del 2021.