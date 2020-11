The Boys: i fan di Trump lo sostituiscono a Patriota, lo showrunner "Ma la serie l'hanno vista?"

Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha commentato su Twitter un fotomontaggio in cui Donald Trump sarebbe Patriota.

Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha commentato su Twitter un fotomontaggio che ritrae Donald Trump nei panni di Patriota. L'immagine è stata realizzata in occasione del cosiddetto MAGA March, una protesta da parte dei sostenitori del presidente uscente per contestare la recente vittoria elettorale di Joe Biden, e nel fotomontaggio la testa di Trump appare sul corpo di Patriota (Homelander in originale), mentre Biden è un malvivente arrestato dall'eroe. Kripke, oltre ad aver taggato nel proprio commento l'attore Antony Starr, si è espresso così: "Ma la serie l'hanno vista?"

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

Commento del tutto ragionevole, dato che sin dal primo episodio di The Boys è stato specificato che i supereroi in generale sono dei poco di buono, e Patriota è tra i peggiori: uno psicopatico che non esita a uccidere chiunque gli capiti a tiro, e che al termine della seconda stagione, recentemente conclusa su Amazon Prime Video, si masturba in cima a un edificio dicendo "Posso fare quel cazzo che voglio!" (frase altamente ironica, poiché poco prima gli è stato negato l'accesso al figlio). È quindi abbastanza buffo che i sostenitori di Trump associno il loro beniamino a colui che, senza alcun dubbio, è il vero villain dello show (oltretutto al servizio di una grande multinazionale, entità a cui i trumpiani teoricamente si oppongono).

Non è la prima volta che i sostenitori di Donald Trump realizzano fotomontaggi dalla dubbia interpretazione: alcune settimane fa, prima delle elezioni presidenziali, era uscita un'immagine promozionale degli Avengers con vari esponenti dell'amministrazione Trump al posto degli eroi, con la testa del presidente uscente sul corpo di Iron Man (il vicepresidente Mike Pence invece era Captain America). Un'associazione che ha suscitato molta ilarità sui social, dato che alla fine di Avengers: Endgame, dopo aver sconfitto una volta per tutte Thanos, Tony Stark muore.