The Boys 5 sotto accusa: l'episodio 7 ha il peggior punteggio di sempre

Non si placa la polemica dei fan nei confronti della quinta e ultima stagione e a una settimana dalla fine quell'affetto verso la serie potrebbe essere stato compromesso

Il finale di The Boys è ormai a meno di una settimana di distanza, ma sembra che questa quinta stagione non riuscirà a soddisfare le aspettative dei fan.

Molti di loro, infatti, si sono mostrati critici nei confronti degli episodi finali della serie, lamentando la presenza di troppi episodi "filler" e la mancanza di scene d'azione davvero epiche, nonostante i poster promozionali avessero anticipato devastazioni su scala globale.

Nel sesto episodio, Patriota ha finalmente assunto il V1 diventando immortale, ma a parte un sanguinoso incontro con il Presidente degli Stati Uniti, il personaggio non è risultato particolarmente diverso rispetto a quanto visto in precedenza.

Padre e figlio, entrambi dispotici in due ere diverse, nella quinta stagione della serie Prime Video

Il penultimo episodio di The Boys ha deluso tutti

Ora molti di quei fan stanno esprimendo il proprio malcontento attraverso il sistema di valutazione di IMDb. Al momento in cui scriviamo, l'episodio ha ottenuto un voto di 7.0, diventando il peggiore mai recensito della serie, subito dietro l'episodio 2 della quarta stagione, "Life Among the Septics".

L'episodio con la valutazione più alta resta ancora "Herogasm", il sesto episodio della terza stagione, che vanta un impressionante 9.6 su 10. In vista del gran finale della prossima settimana, lo showrunner Eric Kripke dovrà riuscire a concludere la storia in modo soddisfacente, dare un degno addio ai protagonisti e rendere giustizia anche ai personaggi di Gen V, recentemente cancellata dopo due stagioni.

I ragazzi sono pronti per la resa dei conti nell'ultima stagione

L'autore di The Boys sugli episodi filler

In un'intervista a TV Guide, lo showrunner Eric Kripke ha risposto alle critiche mosse online. "Nulla di ciò che accade negli ultimi episodi avrà importanza se non si approfondiscono i personaggi. Sto ricevendo molte critiche online, per dirla in modo educato. E io mi chiedo: 'Cosa vi aspettavate? Vi aspettavate una grande scena di battaglia in ogni episodio?'".

"Primo, non me lo posso permettere. E secondo, sarebbe così vuoto e noioso, e si tratterebbe solo di forme che si muovono senza alcun significato".