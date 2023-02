The Boys: la quarta stagione non sarà l'ultima per la serie Amazon

Nuovi aggiornamenti in merito alla quarta stagione di The Boys da parte dello showrunner Eric Kripke, il quale ha voluto informare i fan sul futuro della serie.

Lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha regalato ai fan della serie un nuovo e importante aggiornamento legato questa volta al futuro dello show. Dopo la quarta stagione ci saranno altre avventure da raccontare e scene ancora più "disgustose" da mostrare.

Dopo aver rivelato il titolo dell'ultimo episodio della quarta stagione di The Boys, lo showrunner Eric Kripke, è tornato a parlare della serie e di ciò che accadrà in futuro. Kripke ha rivelato ai fan, come riportato da ComicBookMovie, che è in procinto di girare il finale della quarta stagione "che non sarà il finale di serie".

Un chiarimento che arriva in seguito a una serie di voci secondo cui la quarta stagione sarebbe stata l'ultima. Ora sappiamo che non sarà così.

"Perché lo state chiedendo! Stiamo girando dalla fine di agosto. Sono qui per preparare e dirigere il finale della quarta stagione. No, non il finale della serie, ce ne saranno altri! Ancora più importante, la stagione 4 sarà presentata in anteprima... ad un certo punto nel futuro nella nostra realtà percepibile".

The Boys 4, Hughie insanguinato nella nuova immagine da dietro le quinte

Intanto, proprio nelle scorse settimane, Kripke aveva rivelato il titolo dell'ultimo episodio della quarta stagione portando i fan a porsi una domanda cruciale: i nuovi episodi si concluderanno con una morte? La nuova domanda troverà risposta solo quando la serie tornerà sul piccolo schermo.

Cosa succederà dunque prima che la stagione giunga al termine? Quale destino attende i personaggi interpretati da Jack Quaid ed Erin Moriarty dopo le foto dal set pubblicate da entrambi gli attori? E quale sarà il ruolo di Jeffrey Dean Morgan? Non resta che attendere nella speranza che un nuovo conto alla rovescia possa iniziare al più presto.