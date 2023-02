The Boys 4, svelato il titolo dell'ultimo episodio

Lo showrunner Eric Kripke ha rivelato il titolo dell'ultimo episodio della stagione 4 di The Boys, regalando ai fan una nuova anticipazione in merito a ciò che potrebbe accadere quando la serie tornerà.

La quarta stagione di The Boys si concluderà con un assassinio? Questa la domanda che ora si pongono i fan della serie dopo che lo showrunner Eric Kripke ha pubblicato un Tweet con il titolo dell'ultimo episodio.

Mentre i fan attendono di sapere quando la quarta stagione di The Boys arriverà sul piccolo schermo, lo showrunner ha deciso di regalare loro una nuova e succulenta anticipazione rivelando il titolo dell'ultimo episodio attraverso un Tweet.

"Assassionation Run" è il titolo dell'episodio che andrà a chiudere la quarta stagione di The Boys. Una nuova morte in arrivo? I fan devono prepararsi a dire addio a un personaggio importante? Domande che non troveranno risposta prima della messa in onda dello stesso episodio scritto, come riportato da ScreenRant, da David Reed e a cui ha lavorato la sceneggiatrice dell'episodio "Herogasm", Jessica Chou.

La notizia si aggiunge a quelle arrivate nelle ultime settimane grazie alla produzione e ad alcuni membri del cast della serie.

The Boys 4, Hughie insanguinato nella nuova immagine da dietro le quinte

Oltre ad un'immagine dal set pubblicata da Jack Quaid, Erin Moriarty ha infatti informato i fan di prestare la massima attenzione a ciò che accadrà al suo personaggi nella quarta stagione. Per la sua Annie sembra infatti essere giunto il momento di intraprendere il cammino della vendetta. Chi sarà al suo fianco dopo quanto accaduto al termine della terza stagione?

Tra le nuove aggiunte nel cast ci sono, inoltre Jeffrey Dean Morgan e Rosemarie DeWitt che apparirà infatti come la madre assente di Hughie.

Nuovi volti e una possibile morte che accompagnerà e chiuderà la quarta stagione. Pronti al ritorno di The Boys?