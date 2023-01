The Boys 4, Hughie insanguinato nella nuova immagine da dietro le quinte

Mentre i fan attendono di sapere quando la quarta stagione di The Boys arriverà sul piccolo schermo, una nuova immagine dal dietro le quinte dello Hughie di Jack Quaid, porta con sé nuove domande su quanto accadrà nei prossimi episodi della serie.

Con il trascorrere dei giorni, il cast di The Boys sta regalando ai fan nuovi sguardi dietro le quinte della quarta stagione per cui non è ancora stata rivelata una data di uscita. L'ultima immagine di Hughie interpretato da Jack Quaid, come riportato da Collider, mostra il personaggio ricoperto di sangue. Cosa è accaduto a lui, o ai suoi nemici?

"Nella S4, Hughie ha un nuovo look", si legge nella didascalia che accompagna la foto. Quale sarà dunque il motivo che porterà Hughie ad essere così sporco di sangue? Chi sarà il nemico che incontrerà prima di questo momento? E mentre prosegue un conto alla rovescia che non ha ancora una conclusione, giungono nuove immagini che portano nuove domande.

Nei giorni scorsi, anche Erin Moriarty ha pubblicato una sua immagine informando i fan della serie che, per la sua Annie, è giunto il momento di intraprendere un nuovo cammino.

Intanto, proprio accanto a Hughie, ci sarà un nuovo volto. Rosemarie DeWitt apparirà infatti come la madre assente di Hughie. Si unisce al cast della quarta stagione anche Jeffrey Dean Morgan. I personaggi che abbiamo conosciuto fino a questo momento cambieranno rotta trovando nuovi e vecchi alleati mentre volti ancora sconosciuti entreranno a far parte dei Supes. Pronti alla quarta stagione di The Boys?