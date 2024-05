The Boys, Prime Video rinnova la serie per la Stagione 5

Quando manca ancora un mese al debutto della Stagione 4 di The Boys, Prime Video ha annunciato il rinnovo per la quinta stagione della serie tratta dai fumetti di Eric Kripke.

Ricordiamo che la quarta stagione debutterà sulla piattaforma digitale di Amazon il 13 giugno prossimo con i primi tre episodi degli otto totali, che verranno poi distribuiti su base settimanale fino al gran finale del 18 luglio.

La serie è interpretata da Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti.

Attualmente, l'universo di The Boys su Amazon comprende anche lo spinoff Gen V, l'antologia animata The Boys Presents: Diabolical e una nuova serie ambientata in Messico, ancora in fase di sviluppo.

"The Boys è una serie audace e senza fronzoli che continua ad affascinare i nostri clienti in tutto il mondo, perforando il tessuto culturale stagione dopo stagione", ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile del settore televisivo di Amazon MGM Studios. "Siamo orgogliosi di questa serie che è cresciuta fino a diventare un franchise globale, e siamo entusiasti che Eric Kripke e il team creativo abbiano altre storie coinvolgenti da raccontare per tutti i fedeli fan".

Kripke ha aggiunto con un pizzico di sarcasmo riguardo l'attuale clima politico: "The Boys potrebbe essere il miglior lavoro che avrò mai. Quale altro show mi permette di scrivere di politica, capitalismo, famiglia e genitali esplosivi, anche se non in quest'ordine. Il cast e la troupe sono profondamente grati a Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios per l'opportunità di raccontare questa storia per un'altra stagione. Il mio unico problema è che, poiché quest'anno si preannuncia privo di conflitti o di disinformazione, non sappiamo bene di cosa scrivere".