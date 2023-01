The Boys 4 mostrerà "la cosa più disgustosa" mai vista nella serie

The Boys potrebbe contenere scene più disgustose? A quanto pare, si. Secondo le ultime anticipazioni, la stagione 4 della serie conterrà una scena in particolare che resterà nella mente dei fan per un lungo periodo di tempo.

Come riportato da Movieweb, la quarta stagione di The Boys mostrerà nuove scene che si muoveranno, ancora, tra "il disgusto e la depravazione". A regalare questa nuova anticipazione ai fan della serie, ci ha pensato il supervisore VFX (supervisore degli effettivi visivi) e produttore Stephan Fleet.

Attraverso Twitter, Fleet ha descritto un momento della quarta stagione di The Boys come "la cosa più disgustosa" che abbia mai visto. Il che, considerando quanto visto nelle prime tre stagioni, sembra una cosa abbastanza difficile.

"Penso di aver appena visto la cosa più disgustosa che abbia mai visto lavorando in questo settore finora. #TheBoystv" scrive il produttore senza tralasciare alcun dettaglio in merito alla scena in questione. Nessun dettaglio dunque, solo una domanda che troverà risposta quando la serie tornerà sul piccolo schermo con i nuovi episodi: fin dove si spingerà la serie per continuare a sconvolgere i suoi fan dopo la balena che esplode, Abisso (The Deep) costretto a mangiare un polpo vivo di nome Timothy e, tra gli ultimi eventi, tutto ciò che accade in Herogasm?

Intanto, i fan attendono con ansia di scoprire quando arriveranno i nuovi episodi di The Boys, che vedranno anche l'ingresso di Jeffrey Dean Morgan. Pronti a tutto quello che sta per accadere?