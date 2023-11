The Boys: in fase di sviluppo uno spinoff ambientato in Messico

Il team che ha portato al successo The Boys sembra stia sviluppando uno spinoff della serie ambientato a Città del Messico e girato in spagnolo.

The Boys potrebbe presto avere un nuovo spinoff, questa volta girato in lingua spagnola. Attualmente non sono stati svelati i dettagli riguardanti la potenziale serie e l'unica anticipazione emersa è che gli eventi saranno ambientati a Città del Messico.

Il team della produzione

La nuova serie ambientata nel mondo di The Boys sarà scritta da Gareth Dunnet-Alcocer (Blue Beetle). Nel team dei produttori ci saranno Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver, oltre a Neal H. Moritz e Pavyn Shetty.

Diego Luna e Gael Garcia Bernal sembra saranno coinvolti come produttori esecutivi tramite la loro casa di produzione La Corriente del Golfo.

Il progetto sarebbe la terza serie ambientata nel mondo di The Boys, la cui quarta stagione arriverà sugli schermi di Prime Video nel 2024.

Recentemente è arrivato sugli schermi Gen V, che ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione nel mese di ottobre.

Prime Video ha inoltre proposto la serie animata antologica The Boys Presents: Diabolical.

The Boys: un'immagine promozionale della serie

Lo show originale ha debuttato nel 2019, ottenendo ottimi dati per quanto riguarda le visualizzazioni degli episodi, e ricevuto otto nomination agli Emmy.

La storia è un approccio divertente e irriverente a quello che accade quando i supereroi - popolari come celebrità, influenti come i politici e adorati come divinità - abusano dei loro superpoteri invece che usarli per il bene.