The Boys: anticipato l'ingresso di nuovi membri dei Sette nella quarta stagione?

The Boys 4 vedrà il ritorno dei Sette della Vought, controverso team di supereroi nati da un devastante progetto di marketing. Tra i nuovi arrivi del cast si celebra quello di Jeffrey Dean Morgan, vecchia conoscenza dello showrunner Eric Kripke in Supernatural. Ma l'account ufficiale della Vought International anticipa l'arrivo di nuovi membri nei Sette.

L'uscita della quarta stagione di The Boys è stata ritardata a causa dello sciopero degli sceneggiatori

È stato recentemente rivelato dal creatore di The Boys Eric Kripke che la serie è stata ritardata fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori in corso.

"Aggiornamento #TheBoys! 1) L'uscita della #Stagione4 dipende dalla durata dello sciopero #WGA. Ancora nessuna risposta. Dite agli studi di fare un accordo equo! Ore a farci ridere con questa roba e non è mai nemmeno sullo schermo", ha scritto Kripke su Twitter prima di rivelare il motivo per cui la serie sarebbe stata ritardata. "C'è una buona quantità di dialoghi che scriviamo in post che gli attori tornano a registrare (chiamati ADR), per aiutare a colmare le lacune della storia o chiarire un punto della trama. Continuiamo a scrivere in ogni fase del processo. #WGAStrong"