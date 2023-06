The Boys 4 non debutterà su Prime Video fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori

I fan the The Boys dovranno attendere un bel po' per l'arrivo dei nuovi episodi, la cui uscita sarà annunciata solo alla fine dello sciopero degli sceneggiatori.

I fan che fremono per conoscere la data di uscita di The Boys 4 resteranno delusi. A quanto pare Prime Video non annuncerà l'uscita dei nuovi episodi fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori.

In precedenza vari leaks online indicavano l'estate come possibile uscita, ma lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha rivelato che la release dell'attesissima stagione è "subordinata alla fine dello sciopero della WGA", indicazione che potrebbe suggerire la necessità di riprese aggiuntive, visto che ad aprile aveva rivelato che le riprese della stagione 4 erano terminate.

The Boys 4: Jensen Ackles conferma quel che già sapevamo su Soldier Boy

Per il momento sappiamo che The Boys 4 vedrà il ritorno dell'amato cast della provocatoria serie tratta dai fumetti di Garth Ennis e che conterrà la cosa più strana che Antony Starr, interprete di Patriota, abbia mai girato.

Se i fan di The Boys dovranno pensare un po' prima del ritorno della loro serie preferita, arrivano buone notizie sul fronte dello spinoff Gen V, che seguirà un gruppo di giovani adulti alla Godolkin University, l'unico college americano esclusivamente per giovani supereroi adulti gestito da Vought International. Lo show dovrebbe, infatti, debutta su Prime Video in autunno, come ha anticipato Eric Kripke.