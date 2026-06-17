The Boys, il co-creatore pronto per un'altra serie di supereroi che unirà Oriente e Occidente

Darick Robertson, artista e co-creatore di The Boys, entra nel team creativo di Crestar and the Knight Stallion, nuovo progetto televisivo che punta a costruire un universo supereroistico multiculturale ambientato tra Detroit e Dearborn.

Mentre The Boys ha appena chiuso il sipario con la sua quinta e ultima stagione, uno dei nomi che hanno contribuito a dare vita al celebre franchise si prepara a lanciare una nuova avventura nel mondo dei supereroi.

Un universo supereroistico arabo-americana

Darick Robertson, fumettista e co-creatore della serie insieme a Garth Ennis, è stato coinvolto nello sviluppo di Crestar and the Knight Stallion, un progetto che ambisce a costruire un universo narrativo completamente nuovo per il piccolo schermo.

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L'annuncio arriva in un momento particolare per Robertson, il cui nome è ormai indissolubilmente legato al successo di The Boys, nato come fumetto e trasformato poi in uno dei prodotti di punta di Prime Video. Questa volta, però, l'approccio sembra essere molto diverso.

Il progetto nasce da un'idea di Ajmal Zaheer Ahmad, Abdallah Jasim e Najam Syed, che lo descrivono come il primo vero universo supereroistico costruito per fondere sensibilità occidentali e mediorientali all'interno della stessa narrazione.

La storia è ambientata tra Detroit e Dearborn, città del Michigan nota per ospitare una delle più grandi comunità arabo-americane degli Stati Uniti. Al centro del racconto troviamo Crestar, un vigilante che si è autoproclamato protettore di Detroit e che combatte criminalità e corruzione nelle strade della città. Durante una delle sue missioni incontra Ali, un giovane che potrebbe rappresentare qualcosa di completamente nuovo: il primo essere umano dotato di autentici superpoteri.

Convinto del suo potenziale, Crestar decide di prenderlo sotto la propria ala e addestrarlo affinché diventi il Knight Stallion, un nuovo eroe destinato a confrontarsi non soltanto con i criminali, ma anche con le aspettative della propria famiglia e con le sfide della sua identità culturale.

Secondo le prime anticipazioni, uno degli elementi centrali della serie sarà proprio il contrasto tra la vita privata di Ali e il suo percorso come supereroe. Una doppia esistenza che si intreccerà con temi legati all'appartenenza, alla famiglia e al senso di responsabilità.

Darick Robertson entra nel progetto come autore e produttore

Robertson non si limiterà a prestare il proprio nome all'iniziativa. Il fumettista lavorerà infatti come co-produttore e sceneggiatore del progetto, contribuendo direttamente allo sviluppo della serie.

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Il suo coinvolgimento non è casuale. Esistono già due graphic novel dedicate a questo universo narrativo, The Legend Begins e Devil's Night, e proprio quest'ultima è stata scritta da Robertson. La produzione spera di replicare, almeno in parte, il percorso che ha portato The Boys dal fumetto alla televisione, trasformando una proprietà editoriale in un franchise multimediale più ampio.

Ajmal Zaheer Ahmad, oltre a essere tra i creatori del progetto, interpreterà anche il protagonista Crestar. Abdallah Jasim, volto noto nel panorama della comicità e dei contenuti digitali, vestirà invece i panni di Knight Stallion.

I creatori promettono una serie capace di muoversi tra registri molto diversi. L'obiettivo dichiarato è quello di mescolare azione supereroistica, umorismo, dramma e momenti più oscuri, evitando di incasellare il racconto in un unico genere.

Una formula che, almeno sulla carta, ricorda proprio alcuni degli elementi che hanno contribuito al successo di The Boys. Con una differenza sostanziale: invece di decostruire il mito del supereroe, Crestar and the Knight Stallion sembra voler costruire una nuova mitologia, partendo da un punto di vista culturale raramente esplorato nelle grandi produzioni del genere.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma la serie è già in fase di sviluppo attivo e rappresenta uno dei progetti più ambiziosi tra quelli nati all'ombra dell'eredità lasciata da The Boys.