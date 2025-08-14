The Boys, Antony Starr dice addio a Patriota con un post sui social: "Mi mancherà"

Antony Starr ha condiviso su Instagram un post in cui dice addio a Patriota, il personaggio che ha interpretato nella serie The Boys.

L'attore ha regalato ai fan anche delle foto scattate sul set durante le riprese.

L'addio dell'attore a Patriota

Su Instagram, Antony Starr ha scritto: "Ho aspettato un po' che le cose si assestassero per provare e affrontare la fine di questo show. (Per me) è difficile descrivere a parole che esperienza incredibile sia stata. Quanta vita e crescita siano avvenute. Quanto sia fantastico questo team. Si tratta realmente del momento migliore della mia carriera".

L'interprete di Patriota in The Boys, che ha recentemente condiviso qualche spoiler sulla quinta stagione, ha proseguito: "Quando abbiamo iniziato, non avevo idea di cosa sarebbe accaduto".

L'attore ha quindi ricordato che dal momento in cui ha accettato il ruolo non ha più avuto pause, tranne per colpa del Covid e degli scioperi avvenuti a Hollywood. Antony ha sottolineato che la serie ha lasciato un segno nel panorama televisivo: "Non c'è niente di paragonabile. Vive in una dimensione a parte".

I ringraziamenti di Antony

Starr ha quindi ringraziato la troupe che ha lavorato in Canada, il team della produzione, il cast, che ha definito 'follemente talentuoso', le persone tra le fila di Amazon e Sony che hanno deciso di dare una chance al progetto, oltre a "tutte le altre persone che hanno contribuito in qualche modo, grande o piccolo, a questo meraviglioso, complesso, contorto e delizioso show".

Antony ha voluto inoltre ribadire che ama il personaggio di Patriota perché gli ha permesso di avere lo spazio e le opportunità di scoprire i propri limiti e spingersi oltre in modi inaspettati, dichiarando che sarà per sempre grato per questa esperienza.

Il protagonista di The Boys si è rivolto allo showrunner Eric Kripke sottolineando: "Abbiamo creato un mostro. E mi mancherà, e mi mancherai tu".

Il post contiene anche un ringraziamento speciale ai fan dello show: "Senza di voi non possiamo realizzare tutto questo. E i nostri fan non sono secondi a nessuno. Vi adoro alla follia... E ho il rispetto più profondo per i vostri gusti".