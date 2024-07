The Boys 4, Antony Starr: "Nell'ultima stagione Patriota e i suoi alleati sono come l'Impero di Star Wars"

Nel corso di una recente intervista, Antony Starr ha parlato delle somiglianze tra la l'ultima stagione di The Boys e la narrazione de L'Impero colpisce ancora, secondo film della trilogia classica di Star Wars.

L'attore ha fatto riferimento, appunto, al modo in cui nella storia - proprio come ne L'Impero - i cattivi hanno la meglio sugli eroi e in qualche modo hanno la loro rivincita su quanto successo fino a quel momento preciso.

"È quasi come la fine del secondo atto di un film, quando gli eroi sono a terra e sembra che abbiano fallito. Dovevo far capire che Patriota, il fascista, il narcisista, il cattivo dell'opera, sta vincendo, ha vinto. Serve da sveglia per i Boys che devono riprendersi e lottare una volta che entreremo nella quinta stagione. La serie è in definitiva incentrata sui vigilanti che cercano di sconfiggere il male, che nel caso di Star Wars era l'Impero".

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Il finale di stagione ha cambiato titolo

L'ottavo e ultimo episodio della quarta stagione di The Boys era precedentemente intitolato "Assassination Run" ed è stato rinominato semplicemente "Season Four Finale", a causa dei tragici fatti di Butler in Pennsylvania, dove hanno attentato alla vita dell'ex-Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Il finale di stagione di The Boys contiene scene di violenza politica fittizia, che alcuni spettatori potrebbero trovare inquietanti, soprattutto alla luce delle ferite e della tragica perdita di vite umane subite durante l'attentato all'ex presidente Trump", possiamo leggere in una dichiarazione dello streamer pubblicata sugli account social ufficiali di Prime Video e di The Boys in concomitanza con l'uscita dell'episodio.

"The Boys è una serie fittizia che è stata girata nel 2023, e qualsiasi scena o trama simile a questi eventi reali è casuale e non intenzionale", prosegue il comunicato, che poi conclude: "Amazon, Sony Pictures Television e i produttori di The Boys rifiutano, con la massima fermezza, qualsiasi tipo di violenza nel mondo reale".