The Boys: lo spin-off della serie Amazon sarà una parodia di X-Men?

La serie di Amazon Prime The Boys si è rivelata un grande successo, tanto che nelle prime due settimane della seconda stagione ha ottenuto un numero altissimo di visualizzazioni e ora si parla di uno spin-off che, probabilmente, sarà una parodia di X-Men.

The Boys: Dominique McElligott, Antony Starr durante una scena della serie

Durante un'intervista con The Wrap, il creatore e showrunner di The Boys Eric Kripke ha rivelato che lo spin-off, annunciato proprio negli ultimi giorni, sarà incentrato sui giovani supereroi al college, e sarà vagamente ispirato a G-Men, una parodia del fumetto X-Men, serie di fumetti creata da Garth Ennis e Darick Robertson:

"Direi che lo spin-off sarà vagamente ispirato ad un elemento già presente nei fumetti, ovvero i G-Men. Abbiamo utilizzato quelle storie come punto di partenza, un po' come abbiamo fatto con The Boys, prendiamo un'idea iniziale e poi la sviluppiamo a seconda delle nostre necessità. Io, Seth [Rogen], Evan [Goldberg] e Craig Rosenberg stavamo solo parlando del fumetto e ci siamo imbattuti in questa idea, siamo stati subito entusiasti e l'abbiamo proposta ad Amazon. Perché pensiamo che ci sia una reale opportunità di esplorare un'altra parte del mondo Vought. Ma probabilmente, cosa più importante, l'opportunità di fare uno spettacolo che non si vede spesso, portare le atmosfere di The Boys all'interno di un college. E in questo modo affrontare davvero i problemi di un college reale ed esplorare cosa significa avere quell'età."

The Boys 2, lo showrunner: "Abbiamo girato scene porno per la seconda stagione"

The Boys: Laz Alonso, Karl Urban, Tomer Capon in una scena della serie

Per chi non sapesse chi sono, i G-Men sono una voluta parodia degli X-Men, solo con origini molto più disturbanti. Nel fumetto il sociopatico (tanto per cambiare) John Godolkin rapisce sei bambini per portarli in un centro di addestramento e inietta loro il Composto V. Alcuni di loro sviluppano poteri, altri muoiomo. Godolkin, come è nello spirito morboso del fumetto originale, abusa di loro mentre nel contempo accumula un conto in banca illimitato e nessuna regola morale, a parte una: mai rivelare l'esistenza dei G-Men.

Craig Rosenberg, produttore esecutivo e scrittore della serie principale, sta scrivendo il pilot per questo spin-off di The Boys ed è pronto a prendere parte al progetto come showrunner e produttore esecutivo, insieme ai creatori della serie Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver di Point Grey Pictures e Neal H. Moritz e Payun Shetty di Original Film. Alla produzione ci saranno Amazon Studios e Sony Pictures Television.