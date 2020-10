The Boys 2, lo showrunner: “Abbiamo girato scene porno per la seconda stagione”

The Boys: una scena della serie con Karl Urban e Jack Quaid

Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha commentato in modo ironico su Twitter una sequenza esilarante del settimo episodio della seconda stagione. Per l'esattezza, parliamo del momento in cui Lamplighter, ex-membro dei Sette divenuto alleato dei Boys, decide di rilassarsi guardando un film porno che mette alla berlina le gesta dei supereroi (e contiene un omaggio sottile a Jack from Jupiter, personaggio dei fumetti che per ora non è apparso nello show).

Ebbene, Kripke ha postato il seguente testo su Twitter il giorno dopo il debutto dell'episodio: "Scateniamoci! Abbiamo girato vere scene porno per l'episodio 7 e voglio pubblicarle su SupePorn.com. Però Sony Pictures Television, Prime Video e Amazon Studios hanno paura di entrare nel settore del porno? Rispondete a loro e pretendete il Supe Porn!" L'autore ha poi taggato membri del cast e della troupe, tra cui il produttore Seth Rogen e gli attori Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr ed Erin Moriarty.

The Boys: Laz Alonso, Karl Urban, Tomer Capon in una scena della serie

La cosa è da prendere con le dovute pinze, perché come spiegato da ComicBook.com il sito menzionato da Eric Kripke funziona e rimanda al portale ufficiale dedicato a The Boys. È quindi probabile che le cosiddette scene hard siano una bufala e che lo showrunner abbia semplicemente fatto pubblicità allo show ironizzando sulla sua realizzazione, come già accaduto nelle settimane scorse con aneddoti (veri, questa volta) su dettagli come l'apparizione di Love Sausage in The Boys 2 (un personaggio che ha ottenuto quel soprannome per via delle dimensioni del suo organo sessuale), protagonista di una memorabile sequenza nel sesto episodio. Un modo come l'altro per passare il tempo sui social in attesa del finale di stagione, che arriverà su Prime Video il 9 ottobre. Dopodiché Kripke e i suoi collaboratori torneranno ad occuparsi della terza annata, già in fase di preparazione, e dello spin-off annunciato di recente che sarà ambientato in una scuola per individui dotati di superpoteri.

