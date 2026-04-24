The Boys, Erin Moriarty racconta la sua malattia durante le riprese: "Camminavo a stento"

L'attrice ha confessato che una delle scene chiave dell'ultima stagione è stata girata mentre lei era in condizioni decisamente precarie a causa della malattia che l'aveva afflitta

Dopo aver parlato apertamente della diagnosi di morbo di Graves ricevuta lo scorso anno, Erin Moriarty ha raccontato la sua esperienza di lavoro mentre lottava contro questa malattia autoimmune.

L'attrice, che interpreta Annie/Starlight in The Boys, ha spiegato che l'episodio di questa settimana, "King of Hell", è stato "uno dei più importanti" che abbia mai girato, ed è stato girato nel momento di massima gravità dei suoi problemi di salute, prima della diagnosi ricevuta lo scorso maggio.

The Boys

Erin Moriarty: "Durante The Boys all'apice dei miei problemi di salute"

"Ok, allora: l'episodio 4 della quinta stagione è stato uno degli episodi più importanti che abbia mai girato. Sfortunatamente, quella parte della stagione ha coinciso con il picco dei miei problemi di salute prima della diagnosi", ha scritto sulle sue Instagram Story con una foto del suo ginocchio.

"Vi risparmio la parte più cruda di questa foto, ma poco dopo questo episodio ho iniziato a perdere la capacità di camminare. L'intorpidimento ai piedi mi ha fatto cadere spesso. La notte prima di girare la mia parte di questo episodio, sono caduta e mi sono lacerata il ginocchio".

Moriarty ha aggiunto: "Ho pochissime foto dal dietro le quinte di questa stagione, soprattutto da quando le cose sono peggiorate. Questo non è un post pietoso. È soprattutto per dire: fanculo le malattie autoimmuni. Fanculo alla grande. E fanculo anche all'ignoranza che le circonda. Non posso porre rimedio a quell'ignoranza, ma non parlarne apertamente ogni tanto mi sembra sbagliato".

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

La malattia autoimmune di cui soffre la star di The Boys

Lo scorso giugno, Moriarty ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di morbo di Graves, una malattia autoimmune che colpisce la ghiandola tiroidea, con sintomi molto vari che possono includere sensibilità al calore, perdita di peso, tremori, battito cardiaco irregolare e, potenzialmente, oftalmopatia di Graves, che comporta problemi agli occhi quali occhi sporgenti, sensibilità alla luce e pressione oculare o irritazione.

"Le malattie autoimmuni si manifestano in modo diverso in ogni persona. La tua esperienza sarà diversa dalla mia. La mia esperienza sarà diversa dalla tua. Forse in modo significativo, forse in modo minimo", aveva scritto Moriarty all'epoca.

"Una cosa posso dire: se non avessi attribuito tutto allo stress e alla stanchezza, l'avrei scoperto prima. Un mese fa mi è stata diagnosticata la malattia di Graves. Entro 24 ore dall'inizio del trattamento, ho sentito la luce tornare. Da allora la mia energia è andata aumentando. Se la tua si sta affievolendo, anche solo leggermente, vai a farti controllare. Non 'stringere i denti' per superare la sofferenza; meriti di stare bene. La vita è già abbastanza difficile così com'è".