The Boys 5, Kripke e il post di Donald Trump versione Gesù: "Vorrei smettesse di promuovere la nostra serie"

Lo showrunner della serie targata Prime Video ha commentato in modo ironico i punti di contatto tra la storia di Patriota e i comportamenti del presidente degli USA.

La serie The Boys, già in precedenza, non ha mai nascosto il fatto che il personaggio di Patriota abbia dei punti di contatto con Donald Trump.

In uno dei nuovi episodi della quinta stagione c'è ora un altro elemento che lega il villain dello show e il presidente degli Stati Uniti.

I punti di contatto tra la serie la realtà

Nella puntata di The Boys si vede infatti Patriota che viene incoraggiato, da una contorta illusione angelica di Madelyn Stillwell, a farsi considerare una divinità dalle persone.

Negli ultimi giorni Donald Trump ha scatenato non poche polemiche e reazioni con un post condiviso online in cui un'immagine realizzata con l'Intelligenza Artificiale lo ritraeva come se fosse Gesù.

Lo showrunner Eric Kripke, intervistato da TVLine, ha commentato quanto accaduto nella quinta stagione dicendo: "Abbiamo scritto questo episodio due anni fa, ancora prima delle elezioni".

Il fatto che Patriota diventi progressivamente instabile dal punto di vista mentale era inoltre nato dalle conversazioni avute con gli autori sul percorso compiuto dal personaggio e di come poteva essere la sua 'forma finale'.

Le preoccupazioni dello showrunner

Kripke ha ammesso: "La mia preoccupazione era che tutti avrebbero pensato che Patriota avesse superato il limite e fosse diventato troppo caricaturale. Quella era la mia reale preoccupazione".

Eric, che aveva già parlato dei punti di contatto con la realtà, ha sottolineato ironico: "Il mondo continua a superarci per quanto riguarda la pazzia".

Lo showrunner ha quindi concluso sostenendo in modo ironico che sono stanchi del fatto che la vita reale sia così simile a The Boys e che spera che l'amministrazione Trump smetta di promuovere il loro show con i loro comportamenti che superano persino l'immaginazione degli autori.